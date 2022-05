Compra de 34,99 dólares en tienda de segunda mano resulta ser una antigua reliquia romana

Un busto de mármol que una mujer de Texas compró por unos 35 dólares en Goodwill, una tienda de segunda mano, se exhibe temporalmente en un museo de San Antonio después de que los expertos determinaran que se trata de una escultura centenaria desaparecida en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

El busto, que la coleccionista de arte Laura Young encontró en Goodwill en 2018, perteneció una vez a la colección del rey Luis I de Baviera, según el Museo de Arte de San Antonio, que exhibe temporalmente la pieza hasta que sea devuelta a Alemania el próximo año.

Soldado se habría llevado la escultura a Estados Unidos

El antiguo busto romano data del siglo I a.C. o del siglo I d.C. y los historiadores creen que puede representar a un hijo de Pompeyo el Grande, que fue derrotado en la guerra civil por Julio César, dijo el museo. La escultura fue vista por última vez en Aschaffenburg, Alemania, y los expertos creen que un soldado se llevó la escultura a Estados Unidos, dijo el museo.

Un consultor de Sotheby's identificó la obra y la autentificó, dijo el museo.

"Estamos muy contentos de que una pieza de la historia de Baviera que creíamos perdida haya reaparecido y pueda volver pronto a su legítima ubicación", dijo Bernd Schreiber, presidente de la Administración de Palacios, Jardines y Lagos de Baviera.

Young dijo que fueron unos meses de "intensa emoción" tras conocer la historia de la pieza, que encontró en el suelo debajo de una mesa en un Goodwill de Austin (Texas).

Un regreso "agridulce"

Young llegó a un acuerdo para devolver el busto a Alemania con la ayuda de un abogado especializado en derecho internacional del arte, informó la emisora de radio KUT de Austin. Los términos del acuerdo eran confidenciales.

"Pero fue agridulce, ya que sabía que no podía conservar ni vender el (busto)", dijo. "De todos modos, me alegro de haber podido ser una pequeña parte de (su) larga y complicada historia, y quedó muy bien en la casa mientras lo tuve".

FEW (AP, The New York Times)