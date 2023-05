Comisión parlamentaria peruana pide declarar a López Obrador "persona non grata"

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó este lunes (22.05.2023) una moción de rechazo a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre asuntos internos de Perú y planteó al pleno del Legislativo que lo declare 'persona non grata' en el país andino. "Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren 'no grato', pero no es correcto", dijo el político mexicano previamente durante su rueda de prensa matutina.

La moción recibió 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo legislativo, que preside la legisladora conservadora María del Carmen Alva. Durante el debate del pronunciamiento, Alva informó a los parlamentarios que López Obrador había declarado este lunes que sería "un orgullo" que lo declaren 'persona non grata'. "Ya sabemos cómo es esta persona y con más gusto vamos a declararlo persona non grata", respondió la parlamentaria.

En ese sentido, la comisión expresó su "rechazo a las inaceptables declaraciones" de López Obrador, que había tildado de usurpadora a la presidenta Dina Boluarte, "que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia de otro Estado" y agregó que el presidente mexicano incumple sus "obligaciones jurídicas del acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico al negarse a entregar a Perú la Presidencia pro tempore. Como destaca la prensa peruana, López Obrador ha insistido en que Pedro Castillo debía ser repuesto como presidente peruano. Perú retiró incluso a su embajador en México en febrero, después de expulsar al embajador mexicano en diciembre.

En su parte expositiva, el pronunciamiento rechazó que el gobernante mexicano haya "realizado repetidas declaraciones públicas" sobre Perú "cargadas de falsedades", a las que calificó de "injerencistas, irresponsables e ideologizadas". Por esos motivos, la moción pidió al pleno del Congreso que lo declare 'persona non grata' y que se exhorte a los ministerios del Interior y Exteriores para que "realicen las acciones necesarias" para que "no ingrese al territorio nacional".

lgc (efe/comercio)