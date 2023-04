Colombia: la vida en un barrio marginal

Sus habitantes luchan contra ese estigma.

A los habitantes del barrio Siloé en la ciudad de Cali se les tacha de delincuentes, se les niegan oportunidades y participación desde su infancia. Los siloeños no quieren seguir aceptándolo. Juntos luchan contra el estigma y quieren cambiar la visión distorsionada de su barrio.

El muralista Apu Siloé utiliza su arte para resaltar la belleza de este complejo lugar y crear un monumento a los héroes del barrio. El líder comunitario David Gómez acerca Siloé a los turistas y afirma que para entender el presente, hay que conocer el pasado. Esto no sólo es válido para la gente de fuera, sino también para los propios habitantes del barrio.

Un reportaje de Nicole Frölich y Antonia Schaefer.

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6