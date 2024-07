Colombia: "La guardia indígena es nuestra única protección"

"He sido declarado objetivo militar por el frente Dagoberto Ramos, por eso tuve que dejar mi casa y venir acá a contar lo que está sucediendo en el Cauca, en mi comunidad en Toribío", cuenta a DW Guillermo Tenorio, fundador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que se identifica como líder indígena Páez (o Nasa).

Refugiado en Europa porque su vida corre peligro, el líder del CRIC afirma que "la situación está muy crítica, nos están matando mucho; la guerrilla mata a todos los que no pagan 'vacuna', el impuesto que cobran a los que siembran [marihuana y coca] y a los que entran a los territorios a comprarla. Pero el problema más grave es que se están llevando a los jovencitos. Si se esconden, los llevan a las malas", afirma el "mayor" Tenorio.

"Aunque el proceso de paz es un camino, estos grupos no se han acogido, no respetan nada y siguen aumentando aumentando sus filas con nuestros menores, para llevarlos a la guerra", agrega.

Momento crucial

El testimonio de este líder Nasa del norte del Cauca llega a Bruselas justo en el momento en que tiene lugar, en Bogotá, el XV Diálogo sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea (UE) y Colombia. Tanto el tema de la violencia como el de la falta de garantías a la seguridad y derechos de las comunidades llegan a la mesa del diálogo entre autoridades colombianas y el representante especial de Derechos Humanos de la UE.

"Este diálogo es muy importante, porque la UE siempre ha estado comprometida con el proceso de paz, siempre ha apoyado el enfoque de derechos humanos. En este momento de aumento de la confrontación armada, a pesar de su voluntad de paz, el Gobierno está en una encrucijada frente a una respuesta militar, ante grupos que no muestran voluntad de diálogo", explica a DW Juan Ávila, del Colectivo Maloka, una organización catalana que desde hace 22 años apoya procesos comunitarios en Colombia, acompaña su incidencia en Europa y protege a personas en situación de riesgo.

"La situación en el norte del Cauca se puede extrapolar a otros territorios", asegura Ávila. "Aquí, desde el 2016, la Asociación de Cabildos Indígenas habla de 800 reclutamientos de niños y adolescentes. Sabemos que es un registro impreciso, porque muchas familias no hablan por miedo a las represalias", añade.

El aumento de la violencia se explica por cuatro años de incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la llegada de nuevas estructuras y la atomización de los actores armados que disputan territorios y control. "En el Cauca su presencia es enorme. Y nos preocupa que haya una respuesta militar, pues la sociedad civil queda en medio del fuego cruzado", subraya Juan Ávila, pidiendo que, en el diálogo, se insista en el respeto al derecho internacional humanitario.

¿Podría ser de otra manera?

"Cuando éramos muchachos no había marihuana, llegó hace poco. Coca sí había, pero era para los usos tradicionales, no para procesar o vender. Pero, ahora que la gente se dedicó a sembrar mucha marihuana, se vino la violencia. En las Asambleas yo he atacado duro esos cultivos. Y me han amenazado", cuenta Guillermo Tenorio, que cabe perfectamente en el perfil de los líderes amenazados y asesinados por los actores armados.

"Nosotros crecimos sembrando maíz, frijol, papas, tomate, tomate de árbol, aguacate, naranja. Podemos sustituir. Es una propuesta muy positiva del Gobierno la de sacar la producción", agrega. "Pero con los cultivos ilícitos eso se volvió un problema en nuestros territorios ancestrales y nos están matando", lamenta el líder nasa.

¿Y la protección estatal? "El Ejército ha protegido sobre todo a los grandes cañeros del Valle", responde Tenorio. A este respecto, las organizaciones de la sociedad civil llevan hasta el Diálogo UE-Colombia la preocupación por las deficiencias en la prestación de medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Si bien la UE ha apoyado la defensa de los líderes sociales, con su campaña #Defendamoslavida por ejemplo, Ávila aboga por el apoyo, tanto nacional como internacional, a estructuras comunales de protección colectiva.

Pero, ¿a qué se refiere con protección colectiva? "A los pueblos indígenas nadie los protege, a pesar de que nos están masacrando", explica a DW Guillermo Tenorio, uno de los "mayores", de los sabios de la comunidad. "Han intentado intimidarnos. Nuestra única estrategia para pervivir y protegernos fue montar la guardia indígena: ellos, miembros de la misma comunidad, se encargan del control interno y de montar retenes en las vías para que los actores armados no se movilicen tan fácilmente llevando gente secuestrada. En medio de tantas muertes, en el Cauca, la guardia indígena es nuestra única protección", concluye.

