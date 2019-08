Colombia critica a Ecuador por exigir visa a migrantes venezolanos

El requisito impuesto desde este lunes (26.08.2019) por Ecuador a los venezolanos de tener un visado para ingresar a ese país no frenará el éxodo sino que incrementará los cruces ilegales y la inseguridad, afirmaron las autoridades colombianas.

"La crisis migratoria no se detiene con medidas restrictivas para los migrantes, sino con el cese de la usurpación y la tiranía de Nicolás Maduro en Venezuela", dijo el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.

Este lunes entró en vigor el requisito de visado humanitario que Ecuador le exige a los ciudadanos venezolanos y que tiene un costo de 50 dólares, inaccesible para muchos de ellos, por lo que las semanas previas se incrementó el flujo migratorio.

Miles de venezolanos intentan cruzar el puente de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador, para poder ingresar a este último país antes de que entre en vigencia el requisito de una nueva visa humanitaria (25.08.2019)

"El paso de los migrantes por lugares no autorizados, o por las llamadas trochas, estimula la delincuencia y la trata de personas, poniendo en riesgo su integridad", agregó el canciller. "También impide que el Estado identifique a la población que ingresa, lo que significa que las cifras de migración no se conocen con certeza y las políticas necesarias no se pueden implementar para atender a esa población".

El director de Migración Colombia, Christian Krüger, indicó por su parte que los migrantes venezolanos "muy seguramente los migrantes van a utilizar las trochas, los sitios informales que eso es lo que pasa cuando se implementan esos requisitos a una población que tiene hambre, necesita trabajar y que necesita una mano amiga".

rrr (efe/reuters/dpa/el tiempo)

