Colombia: Arlex Piedrahíta se exilia tras amenazas de muerte

El periodista colombiano Arlex Piedrahíta -quien trabaja en Noticias Caracol- se exilió a mediados de este mes tras recibir nuevas amenazas de muerte por el trabajo que realiza en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en el suroeste del país, informó este lunes (30.11.2020) la FLIP.

La Fundación denunció en un comunicado que el camarógrafo no tiene "garantías para salvaguardar su vida y continuar ejerciendo su labor en el país (…) El 16 de octubre de este año Piedrahita recibió un mensaje de texto a su celular en el que lo declaran objetivo militar y lo amenazan de muerte a él y a su familia".

En ese sentido, la FLIP manifestó que "esta es la más reciente de una serie de amenazas y hostigamientos que el periodista ha recibido desde el 2019 y que estarían relacionadas con el cubrimiento de temas judiciales, orden público y narcotráfico en los departamentos de Valle del Cauca y el norte del Cauca", una convulsa región donde operan disidencias de las FARC, bandas narcotraficantes y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Esta es la segunda vez que Piedrahíta deja de hacer su trabajo periodístico por la falta de garantías de seguridad. El año pasado, el camarógrafo estuvo fuera de los medios dos semanas y un día después de reintegrarse a su trabajo recibió una nueva intimidación en la que le advertían que tenía que renunciar al informativo.

"Cuando Piedrahíta recibió nuevamente una amenaza en octubre de este año sintió que ya no tenía muchas opciones, no encontró una respuesta diligente y oportuna por parte de las autoridades: no había garantías de seguridad para él y su familia", expresó la FLIP.

Piedrahíta dijo en una entrevista con la prensa internacional en noviembre de 2019 que había puesto las denuncias correspondientes ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Policía que han colaborado con ellos, pero considera que "no es suficiente" porque no tienen "garantías para seguir trabajando".

Es por ello que la FLIP hizo un llamado urgente a las autoridades para que investiguen "con celeridad, seriedad e imparcialidad, las amenazas y hostigamientos reportados" por los periodistas para identificar y sancionar a los responsables.

"El exilio de periodistas trae consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. Además de tener una afectación psicológica, económica, social y familiar en quienes lo padecen, genera un ambiente de miedo y autocensura entre los periodistas que están alrededor", concluyó el organismo.

