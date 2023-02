Cobre sucio - El lado oscuro de la transición energética

Los autos eléctricos y los paneles solares tienen una gran demanda de este metal, que a menudo se extrae en Sudamérica con enormes daños ecológicos.

Una de las materias primas más importantes para tecnologías clave en la transición energética es el cobre, cuyo precio lleva años aumentando a niveles sin precedentes. Las minas y la producción de cobre registran beneficios multimillonarios. Pero ¿qué consecuencias tiene la minería para el medio ambiente?

El grupo Aurubis, con sede en Hamburgo, es el mayor productor de cobre de Europa. Con este metal, Aurubis obtuvo beneficios de más de 350 millones de euros en 2020/2021. A pesar de la pandemia de coronavirus, la empresa registró el mejor resultado de su historia. Alrededor de 7.000 empleados en todo el mundo producen más de un millón de toneladas de cobre. Aurubis obtiene el mineral para sus hornos de fundición de varios países mineros. Chile es uno de sus principales proveedores. Aurubis hace referencia a altos estándares en las cadenas de suministro y un código de conducta que todas las empresas colaboradoras deben seguir. No obstante, la minería causa un inmenso sufrimiento allí donde se practica.

En el extremo norte de la provincia de Chuquicamata se encuentra la mina de cobre más grande del mundo. Está en el Desierto de Atacama, uno de los lugares más secos del planeta. Aquí el suelo está siendo desgarrado a una escala gigantesca para extraer el valioso metal. En esta región tan seca, la mina absorbe grandes cantidades de agua. Para los habitantes de los pueblos cercanos, el agua es cada vez más escasa y está contaminada con metales pesados. El terrible resultado es una tasa de cáncer entre cinco y seis veces superior a la del resto del país.

Con la fuerte subida de los precios del cobre, se está considerando la posibilidad de volver a extraerlo en Alemania. Se estima que en el subsuelo de la región de Lusacia se encuentran 130 millones de toneladas de cobre. Sin embargo, ¿es posible extraerlo de forma respetuosa con el medio ambiente? La clave puede estar en Canadá.

En la década de 1970, los territorios que rodean las minas de cobre de Ontario se consideraban la zona más envenenada de toda Norteamérica. Con mucho esfuerzo y tecnología moderna, Canadá ha conseguido sanear el paisaje, crear nuevos bosques y eliminar del agua los metales pesados. Aquí todavía se extrae cobre, pero ahora de la forma más ecológica posible. Parece que es posible extraer cobre "de forma limpia”. Pero ¿por qué no se hace?



Horarios de emisión:

DW Español

SA 11.03.2023 – 07:15 UTC

DO 12.03.2023 – 02:15 UTC

DO 12.03.2023 – 13:15 UTC

DO 12.03.2023 – 21:15 UTC

LU 13.03.2023 – 05:15 UTC

LU 13.03.2023 – 10:15 UTC

LU 13.03.2023 – 17:15 UTC

MA 14.03.2023 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6