Cobertura especial: crisis política en Venezuela

21:10 horas (CET). Diputados paraguayos instan a Maduro a entregar el mando a Guaidó

La Cámara de Diputados paraguaya aprobó este jueves una declaración por la que insta al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a entregar "sus atributos presidenciales" al jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. La iniciativa, promovida por el diputado oficialista Walter Harms, busca mostrar el "apoyo" de la Cámara "al pueblo venezolano" y al "presidente interino" de Venezuela, y resalta el apoyo a Guaidó de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de la sociedad venezolana y de numerosos países del mundo. Por ello, "exige" a Maduro la "inmediata entrega de los atributos presidenciales" a Guaidó como solución a la "grave crisis política, económica y humanitaria que sufre el hermano pueblo venezolano", según refiere el documento. (EFE)

20:51 horas C(ET): Denuncian que médicos palestinos "no calificados" trabajan en Venezuela

Un grupo de trabajadores del sector salud de Venezuela denunció este jueves que en el país trabajan médicos palestinos "no calificados" pues, aseguran, no hablan español y tampoco han mostrado sus credenciales. "Este tipo de personal nosotros lo calificamos como no calificados (...) porque no sabemos dónde adquirieron el título" y "lo más importante aún sobre estos médicos palestinos es que ni siquiera hablan nuestro idioma", dijo en rueda de prensa el médico internista Carlos Prósperi acompañado de otros trabajadores. Según dijo, son 15 médicos de nacionalidad palestina los que se encuentran en el país desde el pasado 28 de febrero, pero hasta ahora solo díez de ellos están trabajando en centros hospitalarios de Caracas y el estado Vargas (norte). El especialista además cuestionó la presencia de estos médicos, pues dijo que en Venezuela no hace falta este tipo de personal y que por el contrario se necesita que los centros de salud sean dotados de material quirúrgico, medicinas y reactivos. "Aquí lo que hace falta son recursos porque el material humano lo tenemos", agregó al tiempo que denunció que a este personal se le va a pagar un sueldo mensual de entre 1.500 y 1.800 dólares, mientras los médicos venezolanos perciben un salario en bolívares que al cambio son "cinco dólares". (EFE)

20:03 horas (CET). Los días de Maduro "están contados", dice jefe de USAID

El jefe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green, subrayó este jueves que los días de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela "están contados", si bien ha dicho que es difícil prever cuánto tiempo permanecerá en el poder. "Creo que los días de Maduro están contados. No sé cuál será el número (de días)", ha señalado, en una comparecencia ante el comité de Asuntos Exteriores del Senado estadounidense. Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, adelantó que Washington está preparando más

sanciones contra Caracas, antes de resaltar que ya han sido sancionadas "varias instituciones financieras". (Europa Press)

20:00 horas (CET). Enviado de EE.UU. para Venezuela advierte de más sanciones

Elliot Abrams, el delegado de Estados Unidos para Venezuela, dijo este jueves ante el Congreso que hay más sanciones en consideración dirigidas a instituciones que mantengan vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. "Ya hemos sancionado a varias instituciones y vamos a expandir esta red. Estamos considerando otras instituciones que no voy a nombrar porque no quiero que tengan un preaviso", advirtió Abrams en una audiencia ante el Senado en la que compareció junto al administrador de la Agencia de Desarrollo estadounidense USAID, Mark Green. Abrams señaló que "va a haber más sanciones contra instituciones financieras que están ejecutando órdenes del régimen de Maduro para robar fondos de Venezuela para esconderlos en el mundo". (AFP)

19:49 horas (CET). Piden a Guaidó que nombre representante en la ONU

El presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina, pidió al jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino y es reconocido como tal por medio centenar de gobiernos, que nombre un representante en la ONU. "Así como han sido nombrados los representantes ante los diversos países, es de vital importancia precisar a este organismo multilateral (ONU) que está sirviendo de vitrina para las exposiciones de los representantes impostores de la dictadura de Nicolás Maduro", dice en una carta dirigida este jueves a Guaidó. Colina, un exmilitar exiliado en Miami, le solicita a Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición a Maduro, que nombre "embajador" y "todo el cuerpo diplomático ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)". "Con un nombramiento legítimo de su parte ante este organismo, los Estados Unidos, que han sido nuestro principal aliado en esta lucha, y los demás países de la comunidad internacional podrían originar acciones ante el cuerpo diplomático designado por Maduro quien está usurpando funciones", subraya Colina. (EFE)

19:36 horas (CET). Arreaza critica a la UE por "errático servicio de asesoría jurídica"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, criticó este jueves a la Unión Europea por su "errático servicio de asesoría jurídica" y volvió a reclamar al bloque que "reconsidere sus posiciones de permanente interferencia" en los asuntos internos del país. En un mensaje dirigido directamente a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, Arreaza recalcó que el embajador alemán en el país ha sido declarado persona 'non grata' "en estricto apego al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas". "Todo indica que su errático servicio de asesoría jurídica amerita algunos ajustes", ha agregado en su mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter. "Venezuela espera que la Unión Europea recupere el equilibrio y reconsidere sus posiciones de permanente interferencia en nuestros asuntos internos, su clara alineación con la estrategia de agresión de Washington y su apoyo a los actos inconstitucionales de la oposición extremista", agregó. (Europa Press).

19:30 horas (CET): Santa Lucía pide "elecciones justas" en Venezuela

El primer ministro de Santa Lucía, Allen Chastenet, dijo este jueves que ese territorio caribeño aboga por unas elecciones justas para poner fin a la crisis que vive Venezuela, en consonancia con la postura de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom). Chastenet, en una declaración institucional, pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que avance hacia unas elecciones justas, tal y como pide buena parte de la comunidad internacional "Santa Lucía ha observado, sin embargo, que el régimen -de Nicolás Maduro- ha ignorado esta petición que cuenta con el apoyo de la mayoría de los países del mundo", sostuvo Chastanet. "Santa Lucía continuará trabajando con todos los países y organizaciones interesados en asegurar la democracia en Venezuela y garantizar la estabilidad regional", señaló Chastanet. (EFE)

Venezuela: la polémica Constituyente 04.08: Se instala la Constituyente (39960763) La Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue instalada en medio del rechazo de la oposición y un grupo de países, a los que se sumó el Vaticano. La ex canciller Delcy Rodríguez fue elegida presidenta de la Asamblea. Estará acompañada por el veterano político Aristóbulo Istúriz y el ex fiscal Isaías Rodríguez como vicepresidentes.

Venezuela: la polémica Constituyente 02.08: Denuncias de fraude La empresa que gestiona la tecnología de las máquinas de recuento de voto en Venezuela afirmó que los datos de participación de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente fueron manipulados. Smartmatic, con sede en Londres, indicó que hay una diferencia de al menos un millón de votos entre la participación real y la comunicada por las autoridades, de 8,1 millones de votos (41,53 %).

Venezuela: la polémica Constituyente 31.07: Sanciones contra Maduro La administración de Donald Trump impuso sanciones al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la elección de la Asamblea Constituyente, que Washington ve como una ruptura del orden constitucional y democrático. La inclusión de Maduro en la lista principal de personas sancionadas por Estados Unidos implica que todos los activos que pueda tener en el país quedan congelados.

Venezuela: la polémica Constituyente 30.07: Elección de la Constituyente El domingo 30 de julio se celebró la elección de la Asamblea Constituyente, boicoteada por la oposición. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, informó que la participación fue de 41,53 por ciento. Varios países anunciaron que desconocerán los resultados dicha elección.

Venezuela: la polémica Constituyente Cierre de la campaña chavista 27.07: El chavismo cerró su campaña para la elección de la Asamblea Constituyente con un acto masivo en Caracas. Nicolás Maduro lo presidió, pidiendo a los venezolanos ir a votar el 30 de julio.

Venezuela: la polémica Constituyente Un país en vilo 27.07: El ministro del Interior, Néstor Reverol, anuncia que a partir del viernes se prohibirán las manifestaciones de cara a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebrarán el 30 de julio. La oposición, por su parte, llama a una gran manifestación bajo el lema "la toma de Caracas".

Venezuela: la polémica Constituyente La calle no calla 26.07: Una semana después la oposición llama a una nueva huelga nacional, esta vez de 48 horas. El saldo después de dos días es de cuatro víctimas fatales. En total, ya son más de 100 los muertos desde que comenzaron las protestas en abril.

Venezuela: la polémica Constituyente Primera huelga general 20.07: Tres personas mueren durante las protestas que acompañan una huelga general de 24 horas convocada por la oposición en rechazo de la Constituyente de Nicolás Maduro. Según la organización de defensa de derechos humanos Foro Penal, las fuerzas de seguridad detienen a 82 personas en todo el país.

Venezuela: la polémica Constituyente Votación simbólica 16.07: Los líderes opositores organizan un referendo simbólico sobre la Asamblea Constituyente. Los organizadores aseguran que alrededor de 7,5 millones de venezolanos votaron en contra. El gobierno no reconoce el resultado de la votación que no había autorizado.

Venezuela: la polémica Constituyente Excarcelación de López 08.07: Tres días más tarde, El Tribunal Supremo de Justicia anuncia la salida de la cárcel del principal líder opositor, Leopoldo López, que pasa a arresto domiciliario. López llevaba encarcelado tres años y cinco meses. En 2015 había sido condenado a más de 13 años de prisión por instigación de protestas que se saldaron con 43 muertos.

Venezuela: la polémica Constituyente Agresiones físicas 05.07.: Un día después, presuntos simpatizantes del Gobierno de Nicolás Maduro irrumpen en la sede del Parlamento, en Caracas, causan destrozos y agreden a los diputados opositores. Cinco de ellos resultan heridos en el asalto. Las imágenes del parlamentario Armando Armas cubierto de sangre, dan la vuelta al mundo.

Venezuela: la polémica Constituyente La voz de la disidencia 04.07.: La fiscal general Luisa Ortega Díaz, que había denunciado una ruptura del orden constitucional, se convierte en la voz de la disidencia chavista. El Tribunal Supremo de Justicia inicia un procedimiento para la destitución de la magistrada, que no comparece ante el tribual. "No descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades", promete Ortega Díaz.

Venezuela: la polémica Constituyente Escalada de violencia 25.05.: A finales del mes, la ola de manifestaciones deja casi 60 muertos y más de 1.000 heridos. Pese a la escalda de violencia y víctimas, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, defiende el papel de los cuerpos de seguridad en la contención de las protestas.

Venezuela: la polémica Constituyente Trump alza la voz 18.05: Sin embargo, el anuncio de Maduro no logra calmar los ánimos de los manifestantes. En mayo las protestas arrecian y la administración de Donald Trump impone sanciones al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y a siete magistrados. El gobierno estadounidense los acusa de haber usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional a través de sus fallos.

Venezuela: la polémica Constituyente Una nueva táctica gubernamental 01.05.2017: En medio de manifestaciones callejeras convocadas por la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, el presidente Nicolás Maduro anuncia la celebración de elecciones para definir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, que reformaría la Carta Magna. El mandatario asegura que ese es el "único camino" para lograr la paz frente a la actitud "violenta" de la oposición. Autor: Viola Traeder



