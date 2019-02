Cobertura especial: crisis política en Venezuela

23:00 horas (CET). Partido opositor chileno respalda decisión del gobierno de apoyar a Guaidó

El centro-izquierdista Partido por la Democracia (PPD), que preside el excanciller chileno Heraldo Muñoz, respaldó este jueves la decisión del Gobierno del país de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. "Este partido nunca se equivocará. Vamos a estar siempre del lado de los que abogan por la democracia y por el respeto a los derechos humanos. Y, más aún, con un país tan amigo como Venezuela, que en el pasado recibió a quienes huían de la dictadura de (Augusto) Pinochet (1973-1990)", enfatizó Muñoz. El presidente del PPD hizo el anuncio a los periodistas tras sostener una reunión con la representante diplomática de Guaidó -también jefe del Parlamento venezolano-, Guaraquena Gutiérrez. (EFE)

22:30 horas (CET): Venezuela, último lugar en índice de Estado de Derecho

Venezuela ocupa el último puesto en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project (WJP) entre 126 países del mundo y que analiza factores como ausencia de corrupción, limitaciones de los poderes del Gobierno, justicia y cumplimiento de los derechos fundamentales, entre otros. El listado, publicado este jueves, lo encabeza Dinamarca, seguida por Noruega, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Las naciones del final de la tabla sufrieron un descenso con respecto a la medición del año pasado, que incluyó a 113 países. Además de Venezuela, que repite por segundo año consecutivo en el último lugar del índice, terminaron al final del listado Camboya (125), República Democrática del Congo (124), Afganistán (123) y Mauritania (122). En el caso de Venezuela, "no solamente bajó la posición sino que (también) el puntaje absoluto (de 0,29 a 0,28)", explicó a Efe el director de investigación del WJP, Alejandro Ponce, lo que, aseguró, indica que la situación en ese país "es peor que la del año pasado, más allá de la inclusión de nuevos países". (EFE)

22:19 horas (CET). Enviado de Guaidó: represión a pueblo indígena pemón se acerca al genocidio

Gustavo Tarre, representante del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró este jueves que la represión contra el pueblo indígena pemón en Venezuela se "acerca" al genocidio. Tarre hizo esas declaraciones a la salida de una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos. "Tenemos en la frontera con Brasil algo que podríamos, no me gusta incurrir en exageraciones, pero que se está acercando al genocidio con las comunidades indígenas de los pemones que viven en esa zona", afirmó Tarre. Consultado por la prensa sobre si se trata de un ataque sistemático, Tarre contestó: "Le dije que yo usaba el sustantivo genocidio con prudencia, y con cierto temor de no ser demasiado riguroso; pero si no es eso, se parece mucho". (EFE)

21:54 horas (CET). Presidente del Parlamento Europeo: UE debe proteger libertad de los venezolanos

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, afirmó este jueves en la Universidad de Columbia (Nueva York) que la Unión Europea y los Estados Unidos han de proteger la libertad de los ciudadanos venezolanos y nicaragüenses y no elegir a sus mandatarios. "Necesitamos defender la democracia. No es nuestro trabajo decidir el nombre del próximo presidente de la República de Venezuela. Nuestro problema es defender la libertad de los ciudadanos que viven en Venezuela", aseguró el italiano ante una audiencia de alumnos universitarios, donde también reivindicó trabajar en Nicaragua, donde "están pasando un tiempo difícil". "Sin libertad es imposible vivir en paz", zanjó Tajani, en su segundo viaje oficial en Estados Unidos, después de visitar ayer Washington, donde se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el enviado a Estados Unidos del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. (EFE)

21:53 horas (CET). Guaidó asegura que ha llegado más ayuda humanitaria desde Colombia

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, que hace poco más de un mes se proclamó presidente encargado del país, dijo este jueves que ha llegado a la ciudad colombiana de Cúcuta un avión con "más ayuda humanitaria" proveniente de EE.UU. para Venezuela. "En este momento está llegando a Cúcuta un avión con más ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos", dijo el jefe del Parlamento venezolano en su cuenta de Twitter. El opositor se encuentra en Brasil donde sostuvo un encuentro con el presidente de ese país Jair Bolsonaro y mañana viernes estará en Asunción para reunirse con el gobernante paraguayo, Mario Abdo Benítez. En su mensaje Guaidó "ratificó" su agradecimiento a Colombia y al Gobierno de Iván Duque por recibir esta ayuda humanitaria. (EFE)

21:31 horas (CET). China, Rusia y Sudáfrica votan contra propuesta de EE.UU. sobre Venezuela

Rusia y China vetaron este jueves un proyecto de resolución de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU que urgía a celebrar elecciones "libres, justas y creíbles" y pedía el ingreso "sin trabas" de ayuda humanitaria. Sudáfrica, miembro no permanente del Consejo, también votó contra el texto estadounidense, que fue apoyado por nueve de los 15 miembros del organismo. (AFP)

21:13 horas (CET). La CIDH exhorta al gobierno de Maduro a proteger la vida de Guaidó

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el jueves al gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro a proteger la vida del líder opositor Juan Guaidó, tras reportar denuncias de amenazas de muerte en su contra. La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó a las autoridades venezolanas que deben cumplir las medidas de protección otorgadas el 25 de enero a Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela. La CIDH dijo tener conocimiento de recientes amenazas de muerte en contra de Guaidó. "Dichas amenazas habrían sido realizadas a través de llamadas a familiares, y habrían sido antecedidas de otros eventos de riesgo que han sido conocidos por la Comisión", indicó la entidad. (AFP)

19:46 horas (CET). Guaidó: "No se puede vivir en paz cuando masacran a un pueblo"

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino de su país, afirmó este jueves que "no se puede vivir en paz" cuando una dictadura "masacra a un pueblo", tras reunirse con el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 Gobiernos, reiteró junto al mandatario brasileño que en su país "no es cierto que haya un dilema entre guerra y paz, entre una y otra ideología", sino que la disyuntiva es "entre democracia y dictadura, entre miseria y muerte". En nombre del "pueblo venezolano", le agradeció a Bolsonaro el apoyo que Brasil le ha dado a "la lucha" por sustituir al Gobierno de Nicolás Maduro y "recuperar la democracia", para que Venezuela pueda volver "al camino del progreso". (EFE)

19:23 horas (CET). Guaidó dice que volverá a Venezuela "en los próximos días"

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, dijo este jueves en Brasilia que planeaba volver a Venezuela "en los próximos días (...) a pesar de las amenazas". "En los próximos días estaré volviendo a Caracas a pesar de las amenazas", dijo Guaidó en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente Jair Bolsonaro. Inicialmente había dicho que regresaría "el fin de semana o el lunes", pero luego declaró que esos días tenía "agenda" prevista. (AFP)

19:15 horas (CET). Reino Unido ve "poco probable" acuerdo sobre Venezuela en la ONU

La representante del Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU, Karen Pierce, considera muy poco probable que se alcance un acuerdo sobre Venezuela durante la reunión del Consejo de Seguridad prevista para este jueves, en la que Estados Unidos y Rusia presentarán dos propuestas de resolución. "Creo que tenemos que ser realistas, es muy poco probable que el Consejo sea capaz de llegar a un acuerdo", dijo Pierce a los periodistas horas antes de que arranque la cita del máximo órgano de la ONU. Sin embargo, Pierce insistió en que, a pesar de que esta falta de consenso es "muy decepcionante", no significa que se haya llegado a un "callejón sin salida". (EFE)





19:07 horas (CET). Bolsonaro se compromete con Guaidó en la búsqueda de democracia en Venezuela

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves, al recibir al jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que su Gobierno no cejará en la búsqueda de "lo que los venezolanos desean: democracia y libertad". En un pronunciamiento conjunto tras una reunión privada, el jefe de Estado brasileño afirmó que Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Brasil y otros cincuenta países, es "una esperanza" en el proceso de recuperación de la democracia y la "libertad". (EFE)

18:55 horas (CET). Guaidó se reunirá con el presidente de Paraguay

El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por unos 50 países como mandatario interino de su país, se reunirá el viernes en Asunción con el presidente de Paraguay, Mario Abdo, informó este jueves (28.02.2019) el propio mandatario. "Mañana (viernes) recibiremos la visita de nuestro querido amigo, presidente Juan Guaidó en el Palacio de López", tuiteó Abdo. Guaidó se encuentra de visita en Brasil en busca de reforzar el apoyo internacional a su esfuerzo por sacar del poder a Nicolás Maduro y será recibido este jueves por el presidente Jair Bolsonaro. (AFP)

Venezuela: un país, dos presidentes En curso de confrontación Con solo tres semanas en el cargo, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, es la nueva cara de la oposición. El miércoles (23.01.2019.), el político de 35 años se declaró presidente interino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró inmediatamente su apoyo. Las fuerzas armadas venezolanas, sin embargo, siguen apoyando al jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Venezuela: un país, dos presidentes Disturbios y muertes Sin embargo, 27 soldados se amotinaron contra Maduro el lunes (21.01.2019). Desde el fracaso de este levantamiento, la situación en el país ha empeorado. Hay protestas y disturbios, como aquí, en Caracas. Según el Observatorio de Conflictos Sociales (OVCS), una organización no gubernamental, al menos 13 personas perdieron la vida.

Venezuela: un país, dos presidentes Guaidó, ¿portador de esperanza? El miércoles, cientos de miles de personas siguieron el llamamiento a protestar de la oposición. Se manifestaron contra el gobierno socialista de Maduro, al que culpan la mala situación económica, la represión y la mayor inflación a nivel mundial. Los obispos venezolanos pidieron a los militares que protegieran a los ciudadanos.

Venezuela: un país, dos presidentes "Venezuela pide libertad y un Estado de Derecho" Un manifestante en Caracas es llevado en motocicleta a un lugar seguro. En la madrugada del jueves (24.01.2019) continuaron los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. El presidente estadounidense, Trump, dijo en una declaración: "La sociedad venezolana ha alzado valientemente la voz contra Maduro, y ha pedido libertad y un Estado de Derecho"

Venezuela: un país, dos presidentes Maduro moviliza a sus seguidores Los seguidores de Maduro también salieron a la calle el miércoles. Celebraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958. En una maifestación masiva en Caracas, Nicolás Maduro demandó que sus partidarios defendieran a su gobierno y al socialismo.

Venezuela: un país, dos presidentes Apoyo desde el extranjero Estas dos venezolanas sostienen en Honduras carteles que muestran su apoyo a Juan Guaidó. En el curso de la crisis estatal y de suministro, que ya dura varios años, cerca de tres millones de venezolanos han abandonado su país. Las Naciones Unidas advirtieron recientemente que podría producirse otro éxodo masivo en 2019. Autor: Ines Eisele



