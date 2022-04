Clima extremo - ¿Qué nos espera?

Si bien el clima ha sido relativamente regular y estable durante los últimos siglos, ahora parece estar fuera de control. ¿Cómo podemos protegernos?

En realidad, no hay nada de malo en buen tiempo sostenido durante el verano, ni tampoco en que llueva de vez en cuando. Pero cada vez con más frecuencia, los cálidos días de verano se convierten en olas de calor, y las fuertes lluvias, en inundaciones catastróficas. El tiempo se ha vuelto más extremo. ¿Qué más nos espera?

El alcalde Frank Harsch nunca olvidará el 29 de mayo de 2016. Estaba en su despacho en el Ayuntamiento, fuera llovía fuerte. "De repente, empecé a oír ruidos que, al principio, no sabía identificar. Y después noté cómo vibraba el edificio", recuerda. Lo que vio por la ventana fue un shock para él: una inundación arrasaba el centro de su municipio, Braunsbach, en el distrito de Schwäbisch Hall. Coches y rocas, arrastrados por una marea marrón. "Son imágenes que no logro olvidar", dice mirando atrás.

Una fuerte tormenta con intensas lluvias bastó para convertir el arroyo del pueblo en un monstruo, y el municipio, en zona catastrófica. Desde hace unos años, se repiten con mayor frecuencia este tipo de fenómenos extremos: fuertes lluvias e inundaciones pero también todo lo contrario, olas de calor y sequías que duran meses. Incluso en el verano de 2021, lleno de inundaciones y no solo en el valle del Ahr, hubo sequía en muchas regiones.

Bernhard Frauenberger, director de política forestal, conoce de primera mano estos problemas. Pese a que hubo días de lluvia en el verano de 2021, en Soonwald, la región boscosa de la que está a cargo, ve cómo se mueren los árboles, incluso hayas de raíces profundas. Simplemente se secan. El suelo del bosque solo tiene humedad en la superficie, a unos pocos centímetros de profundidad todo está "seco como un hueso", explica. "Y eso muestra lo escasas que fueron las precipitaciones en los últimos tres años". Ahora intenta aprovechar la poca lluvia que cae en el bosque lo mejor posible con una gestión inteligente del agua.

Este documental muestra las consecuencias de las inundaciones y las sequías de la mano de los afectados. Describe lo que los expertos en meteorología y los investigadores del clima creen que todavía nos espera. Sin embargo, a pesar de todos los pronósticos sombríos, también hay iniciativas y soluciones que podrían mitigar los efectos del clima extremo.



Horarios de emisión:

DW Español

SA 28.05.2022 – 07:15 UTC

DO 29.05.2022 – 02:15 UTC

DO 29.05.2022 – 13:15 UTC

DO 29.05.2022 – 21:15 UTC

LU 30.05.2022 – 05:15 UTC

LU 30.05.2022 – 10:15 UTC

LU 30.05.2022 – 17:15 UTC

MA 31.05.2022 – 19:15 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5