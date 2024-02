Claudia Sheinbaum registrada como candidata a la presidencia

La política izquierdista Claudia Sheinbaum se inscribió este domingo (18.02.2024) como candidata del oficialismo a la presidencia de México, anunció el Instituto Nacional Electoral (INE).

"Recibimos la solicitud de registro de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a la presidencia de la república", dijo Guadalupe Taddei, presidenta del INE.

"No hay una sola (encuesta) que no nos dé una ventaja de dos a uno, vamos a defender esta ventaja. No estamos confiados porque queremos un triunfo contundente", declaró en el acto Mario Delgado, presidente de Morena, partido de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dirigente de 61 años recibe 64 % de las preferencias, según un consolidado de encuestas realizado por la firma Oraculus, lo que afianza la posibilidad de que una mujer gobierne por primera vez México, segunda economía latinoamericana y con una cultura tradicionalmente machista.

Eset domingo, al menos 30.000 mexicanos manifestaron a favor de un "voto libre", al tiempo que la dirigente oficialista formalizó su candidatura.

Vestidos de blanco y rosa, los detractores del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador colmaron el Zócalo, plaza principal de Ciudad de México. "Nuestra democracia no se toca", se leía en una pancarta desplegada en la tarima, en la que varios dirigentes pronunciaron discursos, a menos de tres meses de los comicios del 2 de junio.

afp/el universal/el heraldo /rr