Cinco estados mexicanos vuelven al máximo riesgo de contagio

La Ciudad de México se mantendrá en el semáforo epidemiológico de color naranja durante la semana del 6 al 12 de julio, mientras que cinco estados mexicanos regresarán al color rojo, de máximo riesgo de contagio del coronavirus, indicaron este viernes (03.07.2020) las autoridades de Salud.

Los estados de Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas son los que recuperaron el nivel máximo (rojo), para unirse a Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, es decir, un total de 15 de las 32 entidades territoriales del país.

En tanto, los otros 17 estados de México se instalaron en el color naranja, nivel alto, entre ellos Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca, que la semana pasada estaban en rojo.

El director general de Promoción de la Salud de México, Ricardo Cortés, advirtió que "transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales", por lo que recomendó "muchísima prudencia" para salir a la calle y cumplir con actividades esenciales.

En el caso de la capital mexicana, la jefa del Gobierno local, Claudia Sheinbaum, dijo en un mensaje de vídeo que la metrópoli se mantendrá en semáforo naranja, mientras que el 4 y 5 de julio permanecerán cerrados los comercios del Centro Histórico. Además, se pospondrá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales para el 8 de julio.

México se encuentra en su quinta semana de la llamada "nueva normalidad", que opera con base en un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio.

Casi 30.000 fallecidos

Este semáforo es un instrumento que genera la alerta para que población conozca el riesgo de contagiarse de esta enfermedad y va desde el nivel máximo (rojo), alto (naranja), medio (amarillo) y bajo (verde), además de que marca la pauta para que las autoridades den paso a la apertura de diferentes actividades económicas y sociales.

México rozó este viernes los 30.000 fallecimientos por COVID-19 y superó los 245.000 contagios al sumar en las últimas 24 horas 654 decesos y 6.740 casos confirmados, informaron sus autoridades sanitarias. En total, el país registra 29.843 muertes y 245.251 casos.

