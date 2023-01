Cinco días de confinamiento en Pyongyang por un "mal respiratorio" sin especificar

Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de cinco días a partir de este miércoles (25.01.2023) en Pyongyang, a raíz del incremento de contagios de un "mal respiratorio" sin precisar, según informó el medio especializado NK News, basado en Seúl, citando un aviso del gobierno de Corea del Norte. Es la primera restricción de este tipo en la ciudad desde que el gobierno proclamó la victoria sobre el COVID-19 en agosto pasado.

Los habitantes de Pyongyang recibieron órdenes de permanecer en casa de miércoles a domingo y deberán someterse a varios controles diarios de temperatura. El aviso no menciona el covid, pero indica que los males que se propagan por la capital incluyen a la gripe común, según el reporte. No quedó claro si otras partes del país enfrentaron medidas similares y la prensa estatal no ha anunciado tales acciones.

La península coreana enfrenta actualmente una ola de frío, con temperaturas de -22º centígrados en Pyongyang. Corea del Norte ha mantenido un rígido bloqueo desde el inicio de la pandemia, aunque permite algo de comercio con China. Corea del Norte reconoció su primer brote de COVID-19 en abril y mayo del año pasado, pero proclamó la victoria sobre el coronavirus poco después, lo calificó como un "milagro".

Pero expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuestionan las estadísticas norcoreanas sobre la pandemia. El régimen aseguró que en ese período unos 4,7 millones de personas, un 20% de la población del país, tuvieron fiebre y que algo más de una veintena murió, datos que no cuadran con la evolución de la pandemia en otros países, y que llevan a los especialistas a pensar que buena parte de los casos contabilizados como sospechosos de covid pudieron ser fiebres tifoideas.

lgc (afp/efe)