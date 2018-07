Cinco cosas que podemos aprender del Mundial 2018

1. El fútbol de contraataque gana

"No fue un gran partido", admitió el entrenador del campeón del mundo, Didier Deschamps, tras la victoria en la final por 4-2 sobre Croacia. Se podría añadir que tampoco fue un gran Mundial. Un estilo de fútbol con pocas sorpresas y menos creatividad espontanea. La receta para el éxito era casi siempre la misma: defensa compacta y contraataques. Lo que antiguamente solo servía como receta para los marginados parece haberse convertido en sabiduría para todos. Sin duda, Francia se merece el éxisto que logró con tanto sentido de la eficacia. Sin embargo, rara vez los "Bleus" supieron mostrar la belleza del fútbol. Y esto también se aplica a los otros grandes equipos como Bélgica, Brasil o España.

2. Rusia supo convencer

No hay que ir tan lejos como el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, quien calificó el Mundial de Rusia como "el mejor de la historia". Como presidente de la FIFA es su obligación elogiar todo en extremo, cualquier otra cosa podría ser vista como autocritica. Pero Rusia si se presentó de su mejor lado en este Mundial. Los estadios estaban llenos, no hubo peleas y no se registró ningún problema organizativo importante. A diferencia de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, la Copa del Mundo no se convirtió en un festival en honor de Putin. Esta vez, el presidente ruso se mantuvo en el fondo. Putin solo estuvo presente en el partido inaugural y en la final.

3. El gran perdedor es Alemania

Llegaron como los campeones del mundo y se marcharon a casa como los payasos de la copa Mundial. Este fue el destino de la selección alemana. Las razones de este fracaso histórico son obvias. Faltaban todos los ingredientes que habían definido el éxito en 2014: ganas de ganar. compromiso, espíritu de equipo, y calidad de liderazgo. Pero esa crítica no se limita a los jugadores sini no que se extiende al entrenador Joachim Löw, al funcionario Oliver Bierhoff y a toda la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Hay que dejar de echarle toda la culpa al jugador Mesut Özil, hay que examinar seriamente los errores y sacar las conclusiones necesarias.

Tres presidentes contentos: Macron, Infantino y Putin.

4. Comenzó el cambio generacional

Croacia fu la excepción a la regla. Luka Modic, Ivan Perisic y Mario Mandzukic ya pasan de los 30 años pero llevaron al pequeño país al mayor éxito en la historia del futbol croata. Pero aparte de eso, fueron sobre todo los equipos jóvenes los que triunfaron en el Mundial. Los "Lions" ingleses, por ejemplo, fracasaron en semifinales, pero tienen el futuro por delante, igual que los jóvenes franceses. Kylian Mbappé, de solo 19 años, se prepara para seguir los pasos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. La selección alemana también demostró que a la mayoría de los héroes del Mundial de 2014 se les pasó el tiempo. Ahora toca apoyar y fomentar a los nuevos talentos.

5. El árbitro asistente de video puede funcionar

Es casi parte del ritual que los árbitros sean regañados en los campeonatos mundiales. Pero en el Mundial de Rusia apenas hubo motivos para ello. Los árbitros fueron mucho más tolerantes que por ejemplo en la Bundesliga alemana y sacaron durante todo el torneo solo cuatro tarjetas rojas. Esto le vino muy bien al juego que se benefició de menos interrupciones. Los árbitros tampoco exageraron el uso del asistente de video. Y las imágenes se mostraron también en las grandes pantallas en el estadio. Este detalle aporta más transparencia que en la Bundesliga.

Autor: Stefan Nestler (GG)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |