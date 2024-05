CIJ rechaza demanda en contra de Alemania. ¿Qué pasa ahora?

Se percibía una sensación de alivio en la delegación alemana tras conocer la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya. El tribunal más alto de la ONU desestimó una solicitud sobre medidas cautelares de Nicaragua contra Alemania.

Basándose en la "información fáctica y los argumentos jurídicos", no hay base para imponer medidas inmediatas contra Alemania, dictaminaron los jueces. Entre otras cosas, la sentencia significa que Alemania no está obligada a detener sus exportaciones de armas a Israel.

"Estábamos esperando este resultado. Nos alegramos de que nuestros argumentos convencieran al tribunal", afirmó la jefa de la delegación alemana, Tania von Uslar-Gleichen.

¿Qué demandaba Nicaragua?

La acusación de Nicaragua, presentada a principios de marzo, exigía a la corte aplicar cinco medidas inmediatas contra Alemania antes de que finalice el proceso, que podría durar varios años.

Entre otras cosas, a Alemania se le responsabilizaba de violar la Convención contra el Genocidio y otras normas del derecho internacional humanitario por suministrar armas a Israel y retener fondos de la organización de ayuda palestina UNRWA.

En palabras del demandante, se trata de una "complicidad en la perpetración de un genocidio".

La abogada alemana Tania von Uslar-Gleichen en la lectura de la decisión de la CIJ. Imagen: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Alemania quiere reanudar pagos a la UNRWA

Alemania suspendió sus pagos a la UNRWA en enero debido a que Israel acusó a la organización de que algunos empleados estaban implicados en las masacres perpetradas por el movimiento terrorista Hamás, el 7 de octubre de 2023.

Recientemente, el gobierno alemán ha anunciado su intención de seguir cooperando con la UNRWA, después de que un informe de la ONU hiciera sugerencias para mejorar la organización de ayuda.

Junto con Estados Unidos, Alemania es considerada el aliado más cercano de Israel y prometió apoyo al país para combatir a Hamás.

Los terroristas mataron a más de 1100 personas y tomaron más de 250 rehenes. Según la autoridad sanitaria palestina, controlada por Hamás, más de 34.000 personas murieron en las posteriores operaciones militares israelíes de represalia en la Franja de Gaza. Estas últimas cifras no pueden verificarse de forma independiente.

La CIJ desestima medidas inmediatas contra Alemania

Durante las audiencias en la CIJ, Alemania había argumentado que, al suministrar armas a Israel, había llevado a cabo un procedimiento estricto, que garantizaba el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales.

Además, Alemania solo había suministrado a Israel el 2% de las armas de guerra desde el 7 de octubre; el 98% había sido otro tipo de material militar. Incluso, el valor de los equipos militares exportados a Israel había descendido de 200 a un millón de euros en marzo.

Por su parte, Nicaragua no quiere admitir la derrota. Tras conocerse el veredicto, el representante nicaragüense en el juicio, Carlos José Aguello Gómez, subrayó que su país seguiría vigilando muy de cerca el comportamiento de Alemania y volvería a acudir al tribunal si fuera necesario. Además, el proceso recién comienza. Nicaragua tiene la intención de presentar todos los hechos de que dispone en una fecha posterior.

El proceso contra Alemania aún no termina

Aún no está claro si el procedimiento principal ocurrirá. La CIJ no accedió a la petición de Alemania de desestimar completamente el caso. Esto solo sería posible si la CIJ no tuviera ninguna jurisdicción, según el razonamiento.

Stefan Talmon, experto en derecho internacional de la Universidad de Bonn, dijo a DW que la decisión de la CIJ era esperable. Él supone que Alemania planteará objeciones a la jurisdicción y admisibilidad de la demanda en la siguiente fase del procedimiento, que podría prolongarse durante años.

El embajador de Nicaragua en los Países Bajos, Carlos José Arguello Gómez (dcha.), en la CIJ de La Haya. Imagen: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

¿Qué significa para Alemania la sentencia?

El Gobierno alemán celebró la decisión de la CIJ. El Ministerio Federal de Asuntos Exteriores escribió en X: "Nadie está por encima de la ley. Eso guía nuestras acciones".

El fallo de la CIJ es incluso una validación de la actuación del gobierno alemán, opinó el experto Talmon. Sin embargo, subrayó que la continuación de las entregas de armas, por ejemplo, solo era posible bajo la premisa de que Alemania cumpliera con sus obligaciones de diligencia debida.

En su reciente decisión, la CIJ recordó una vez más a toda la comunidad internacional sus obligaciones internacionales en materia de suministro de armas a las partes en conflictos armados. El tribunal también expresó su "profunda preocupación por las catastróficas condiciones de vida" de los palestinos en la Franja de Gaza.

(ju/mn)