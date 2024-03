Cierre de Télam: "Más gente sin trabajo"

Cierra la agencia de noticias argentina Télam. Imagen: Martin Zabala/Xinhua/picture alliance

Milei ordena cierre de la agencia estatal de noticias Télam

La agencia Télam fue fundada en 1945, con el objetivo de luchar una guerra informativa contra Estados Unidos. Desde entonces, fue usada como método de propaganda estatal, atacando las voces de la disidencia política y callando las voces que afectaban la imagen del Gobierno. A diferencia de DW, BBC, etc, Télam no es un medio estatal independiente, sino que depende del Poder Ejecutivo, quien designa las autoridades del canal de forma arbitraria. ¿Cómo puede ser que la eliminación de una agencia de propaganda política sea considerada un ataque a la libertad de expresión?

Francisco Veniard, Alemania

Reducir el poder del Estado para cederle ese poder a una empresa privada no es un avance, es un retroceso.

Juan Urrea, Colombia

Es una agencia del Estado y como jefe de Estado tiene la potestad y la facultad de cerrarla. Ahora, ellos pueden seguir haciendo lo mismo, pero de forma independiente, sin el dinero de los impuestos de los argentinos.

Omar Acosta Aries, Facebook

Milei, ese no es el camino correcto.

Manuel Cano García, República Dominicana

¿Cerrar un medio financiado con plata de los argentinos para hacer propaganda es limitar la libertad de expresión? No lo creo.

Giussepe Carlos Arias, Perú

Milei está haciendo de las suyas, más gente sin trabajo.

Marcos Ojeda, Austria

Algunos paises tienen agencias estatales, pero estas no hacen propaganda para el Gobierno. Un ejemplo es Chile, que tiene televisión nacional, pero no puede hacer propaganda y debe ser ecuánime con todos los sectores. El canal tiene un directorio como el de una empresa, en donde están representadas todas las opiniones políticas y debe autofinanciarse. En cambio, la televisión publica argentina era 100 por ciento propaganda del kirchnerismo, totalmente politizados, y en sus programas no estaban representadas todas las opiniones y atacaba a la oposición. Y era financiada con el dinero de los argentinos.

Francisca Lmz, Facebook

Esto es un golpe a la libertad de expresión. Retrocedimos 45 años.

Nicolás David Bareiro, Facebook

Me parece bien que cierren una empresa que solo genera pérdidas y que perdió su norte, dejándose manipular por la ideología kirchnerista, peronista, socialista y de ultraizquierda.

JC García, Facebook

Petro visitó Berlín en junio de 2023 y se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz Imagen: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

Petro afirma que Alemania y otros países "apoyan el genocidio en Gaza"

La solución de dos Estados es la única vía para una paz duradera. Ambos pueblos tienen derecho a vivir con dignidad y prosperidad.

Francisco De Aguilar, Panamá

Es realmente increíble que la ONU solo defienda a algunos y no a todos.

Víctor Manuel González Vergara, Chile

Petro se mete en asuntos que no son de su competencia, su prioridad debe ser su país, que es Colombia. Petro, trabaje por el país y no se meta en asuntos ajenos.

Bernardo Mahecha, Facebook

No suena lógico hablar de hambruna en Gaza cuando hay países árabes ricos que podrían ayudar a la Franja de Gaza.

Gustavo Mourraille, Argentina

Me parece una exageración comparar el Holocausto con lo que está sucediendo en Gaza. Israel dice que va a acabar con Hamás, pero eso no va a ocurrir. Ahora tiene más enemigos entre los palestinos. Aclaro no estoy a favor de Hamás, porque ellos comenzaron la guerra, pero sí estoy a favor de que los israelitas no sigan invadiendo tierras de Palestina.

Francisco Benítez, España

Petro formó parte de un grupo terrorista, y Hamás es un grupo terrorista. Hamás, en realidad, tienen a su gente sometida a la violencia y los utilizan como escudo.

Néstor Silva, Facebook

Misión alemana que entrena a ucranianos sigue en marcha

Es cierto que las Fuerzas Armadas de Ucrania han ganado experiencia de combate, pero el precio ha sido y sigue siendo demasiado alto. A este paso, serán muy pocos los que puedan transmitir esa experiencia a las próximas generaciones de soldados.

Giovanni Anfossi, Perú

Europa tiene que parar a Rusia. Si Rusia derrota a Ucrania, luego seguirá con Letonia, Estonia y otros países. Tener una política de apaciguamiento frente a la dictadura rusa solamente complica la guerra.

Roque Soriano, El Salvador

Seamos realistas, sin la tecnología militar que les proporciona Occidente, no hubiesen acumulado dos años de experiencia. Pero también los rusos han adquirido dos años de experiencia.

Alberto Ortiz Vian, Facebook

