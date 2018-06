Cientos de mujeres protestan en Washington contra separación familiar

Más de 500 mujeres, entre las cuales había una miembro del Congreso, fueron arrestadas el jueves (28.06.2018) en los alrededores del Capitolio, en Washington, D.C., Estados Unidos, durante una protesta contra la política de inmigración de línea dura del presidente Donald Trump, que ha desencadenado miles de separaciones familiares en la frontera con México.

La policía del Capitolio de EE. UU. dijo que 575 mujeres que realizaban una protesta en el atrio de un edificio de oficinas del Senado fueron acusadas ​​de manifestación ilegal, luego procesadas ​​en el lugar de los hechos, y liberadas allí mismo.

Susan Sarandon fue arrestada durante las protestas en Washington contra la separación familiar.

Muchas de los detenidas cantaban y gritaban consignas, y vestían mantas de emergencia plateadas, similares a las que se entregan a los niños migrantes en los centros de detención estadounidenses.

La senadora demócrata de la Cámara de Representantes Pramila Jayapal estaba entre los arrestados.

"Me arrestaron con más de 500 mujeres y @womensmarch para decir que la política de tolerancia cero de @realDonaldTrump no continuará. No en nuestro país. No en nuestro nombre", dijo en Twitter.

Susan Sarandon también fue arrestada

La actriz Susan Sarandon dijo que ella también fue arrestada el jueves en Washington, donde la gente se había reunido en protesta frente al Departamento de Justicia.

"Arrestada. Mantente fuerte. Sigue luchando. #WomenDisobey" (Mujeres en desobediencia), tuiteó la estrella de Hollywood.

Los manifestantes en el edificio de oficinas de Hart Senate desplegaron carteles que decían: "Fin a todos los campos de detención" y "Las familias deben estar unidas y en libertad".

La senadora Kirsten Gillibrand publicó un video de la manifestación, diciendo que las mujeres protestaban contra "esta política inhumana de la administración Trump para separar familias en la frontera".

Trump y el Congreso tratan de resolver una crisis que tiene como víctimas a más de 2.000 niños separados de sus padres migrantes, desde que el gobierno anunció una política fronteriza de "tolerancia cero", a principios de mayo de 2018.

La medida exige el estricto cumplimiento de las leyes que requieren que cualquier persona atrapada cruzando ilegalmente sea arrestada y trasladada para su enjuiciamiento.

Trump decretó terminar con las separaciones recientemente, a raíz de la protesta internacional y las críticas de los demócratas, así como de algunos republicanos, pero el Congreso no ha podido resolver la crisis aún y esta se ha prolongado.

"Lo que la administración está haciendo ahora es moralmente incorrecto, es inhumano y tiene que detenerse", dijo Gillibrand.

