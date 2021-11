Científicos que buscan vida en Marte advierten sobre presencia de "falsos fósiles"

La búsqueda de vida microbiana antigua en Marte podría ser engañada por "falsos fósiles" –depósitos no biológicos–, creados por procesos químicos que pueden abundar en el planeta rojo y que se parecen mucho a los especímenes fósiles reales, según un nuevo estudio publicado en el Journal of the Geological Society.

Los depósitos no biológicos del planeta pueden imitar tanto estos signos de vida que el origen de cualquier espécimen fósil encontrado en el Planeta Rojo por los exploradores robóticos de la Tierra probablemente sea muy ambiguo, según el estudio.

Por este motivo, afirman los investigadores, diferenciar estos falsos fósiles de lo que podría ser una prueba de vida antigua en la superficie de Marte –que fue temporalmente habitable hace cuatro mil millones de años– es clave para el éxito de las misiones actuales y futuras.

El róver Perseverance

El explorador de Marte Perseverance incluye entre los objetivos de su misión una primicia en la exploración del planeta rojo. Al explorador robótico se le ha encomendado la tarea de buscar signos de antigua vida microbiana en el polvoriento y seco planeta, es decir, diminutos microfósiles que serían la prueba de que Marte fue habitable en el pasado.

Según un comunicado de prensa, el astrobiólogo Sean McMahon, de la Universidad de Edimburgo, y la geobióloga Julie Cosmidis, de la Universidad de Oxford (Reino Unido) revisaron las pruebas de todos los procesos conocidos que podrían haber creado depósitos de vida en las rocas de Marte e identificaron docenas de procesos no biológicos, o abióticos, que pueden producir pseudofósiles; estructuras que imitan las de formas de vida microscópicas y sencillas que podrían haber existido en Marte.

Entre los especímenes que pueden crear estos procesos hay depósitos que parecen células bacterianas y moléculas basadas en el carbono que se asemejan mucho a los componentes básicos de toda la vida conocida, según el comunicado.

"Nos hemos dejado engañar"

"En el pasado nos hemos dejado engañar por procesos que imitan la vida. En muchas ocasiones se describieron objetos que parecían microbios fósiles en rocas antiguas de la Tierra e incluso en meteoritos de Marte, pero tras un examen más profundo resultaron tener un origen no biológico", dijo Cosmidis en el comunicado.

Los investigadores pidieron así una "investigación más profunda y extensa" para arrojar luz sobre cómo las interacciones entre los minerales, los fluidos y la materia orgánica en Marte podrían haber producido "falsas bioseñales engañosas".

"En algún momento, un explorador de Marte encontrará, casi con toda seguridad, algo que se parezca mucho a un fósil, por lo que es vital poder distinguirlos con seguridad de las estructuras y sustancias producidas por reacciones químicas", afirma McMahon.

"Por cada tipo de fósil que existe, hay al menos un proceso no biológico que crea cosas muy parecidas, así que hay una verdadera necesidad de mejorar nuestra comprensión de cómo se forman".

"El éxito de las principales misiones de rover actuales y futuras exige ahora esfuerzos significativos para mitigar este riesgo", escribieron en el estudio.

Editado por Felipe Espinosa Wang.