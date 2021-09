Científicos están cerca de resolver el misterio de por qué existen gemelos idénticos

Unos investigadores podrían no solo estar muy cerca de resolver el misterio de por qué existen gemelos exactamente iguales, sino que también podrían ayudar con eso a tratar enfermedades congénitas que les afectan especialmente a estas personas, según un nuevo estudio publicado por la revista Nature.

A nivel científico, la forma en que se producen los gemelos es conocida: durante el proceso de inseminación, un óvulo fecundado -llamado cigoto- se divide y da lugar a dos embriones que comparten los mismos genes. No obstante, se desconoce cómo se produce este fenómeno y la ciencia se lo atribuye al azar.

En esta nueva investigación, unos científicos neerlandeses analizaron el ADN de casi 2 mil gemelos y mellizos en todo el mundo para descifrar qué podría activar o desactivar el mecanismo que produce la división del cigoto y da lugar a los gemelos.

Un 80% de precisión para saber si los gemelos son idénticos o no

Para eso, los especialistas de la Universidad Libre de Ámsterdam analizaron las llamadas modificaciones epigenéticas del ADN de los gemelos. De esta forma, descubrieron que estos hermanos idénticos de todo el mundo compartían hasta 834 puntos de su genoma.

De esta manera, los autores pueden asegurar con un 80% de precisión si una persona es un gemelo idéntico o no, incluyendo a aquellos que no saben si tuvieron un hermano que nunca nació -o formó- y que se perdió en el útero, conocido como síndrome del gemelo desaparecido.

Según los cálculos de los investigadores, hasta el 12% de los embarazos en humanos involucran embriones múltiples, pero tan solo el 2% de estos terminan con el nacimiento de los gemelos, según un informe de 1990 del International Journal of Fertility and Sterility. Por este motivo, muchas personas no saben si tenían un hermano idéntico.

La investigación podría ser especialmente de mucha ayuda para aquellos que nunca se enteraron si tuvieron o no un hermano gemelo, ya que algunos trastornos congénitos afectan especialmente a este tipo de personas.

