Científicos chinos sugieren que parte del agua de la Luna podría provenir del Sol

Tras analizar granos provenientes de la superficie lunar, un grupo de investigadores chinos sugiere que las partículas de agua identificadas en la Luna podrían tener su origen en el Sol, según se detalla en un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A simple vista, la Luna parece un cuerpo bastante seco, pero los científicos ya han descubierto que hay más agua de lo que se pensaba. Lógicamente no hay lagos ni océanos, pero el agua se sitúa en el regolito lunar en forma de hielo o en glóbulos de vidrio volcánico.

Los investigadores han planteado diversas hipótesis sobre el origen del agua en la Luna. Tanto la Tierra como el impacto de grandes asteroides podrían haber sido una fuente de agua para la Luna, pero el Sol también podría haber influido, según los últimos descubrimientos.

El Sol como fuente de agua de la Luna

El Sol no es precisamente un lugar con humedad, pero los científicos proponen que los vientos solares cargados de iones de hidrógeno habrían chocado contra la superficie de la Luna a alta velocidad, provocando como resultado el agua que se esconde en cantidades significativas en el regolito lunar.

Tras examinar los granos capturados por la misión de la sonda china Chang'e-5 en la Luna, los científicos de la Academia de las Ciencias de China han hallado una química que apoya la teoría de que el Sol colaboró como una fuente de agua más para el satélite terrestre.

Los minerales lunares conservan hidrógeno

Asimismo, los astrónomos determinaron en uno de sus experimentos que, tras calentar algunos de estos gramos, los minerales lunares podían retener una cierta cantidad de hidrógeno: "No sabíamos lo bien que se conservaba el agua derivada del viento solar en los pocos centímetros superiores de la superficie", dijo al medio Inverse Yangting Lin, principal autora de la investigación.

"Nuestros experimentos de análisis y recalentamiento demuestran que el agua derivada del viento solar se conserva de manera estable", agregó.

Más agua en los polos lunares

De este modo, los investigadores chinos sugieren que las regiones polares de la Luna podrían tener mucha más agua creada por los vientos solares, una información que podría ser útil para futuras misiones de exploración lunar, e incluso, para intentar comprender los orígenes del agua en la Tierra.

"Los suelos lunares polares podrían contener más agua que las muestras de Chang'e-5", concluyó Yangting.

