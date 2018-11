Científico chino defiende su modificación genética de bebés

Durante una intervención en la segunda conferencia sobre Edición del Genoma Humano en la Universidad de Hong Kong, el científico chino He Jiankui defendió este miércoles (28.11.2018) la efectividad de su experimento, con el que asegura haber creado, mediante modificación genética, a los primeros bebés resistentes a ciertas enfermedades, entre ellas el sida.

He agregó que detendrá momentáneamente los estudios, atendiendo al impacto que ha generado a nivel internacional. "Los ensayos clínicos han sido pausados debido a lo que ha sucedido. Por el caso específico (de las bebés, dos niñas) me siento orgulloso, de hecho me siento sumamente orgulloso”, explicó el experto, que agregó que los detalles de su trabajo han sido puestos en manos de sus pares.

"El estudio ha dado resultados efectivos y ha sido entregado para su revisión en la comunidad científica", dijo He, que al mismo tiempo reconoció que su experimento no estaba avalado por ninguna institución oficial. Además, defendió que su investigación no busca "eliminar enfermedades genéticas”, sino "dar a las niñas la habilidad natural para resistir a una posible futura infección del VIH”.

Conmoción general

He Jianjui agregó que los padres de las niñas fueron informados de los riesgos que conllevaba el experimento y mostraron su consentimiento. "Esta gente necesita ayuda y tenemos la tecnología", dijo el experto. "Aunque ha habido progresos en las terapias contra el VIH, las nuevas infecciones siguen siendo un problema para muchos países, especialmente en los menos desarrollados", añadió.

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, de la ciudad de Shenzhen, donde trabaja He, anunció que va a investigar al científico para determinar si su experimentó violó las leyes o sus regulaciones. El centro de estudios afirmó sentirse "profundamente conmocionada por el caso", que calificó como "una grave violación de la ética y los estándares académicos".

Por su parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino está "muy preocupado" por la presunta modificación genética. El viceministro de esa cartera, Xu Nanping, recordó que China limita la investigación de células embrionarias hasta un máximo de 14 días, en cumplimiento del código ético redactado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y por el Ministerio de Salud del país en 2003.

DZC (EFE, AFP)

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Mar de luces en forma de lazo En Agartala, India, una mujer enciende velas para recordar a las víctimas en el Día Mundial del SIDA: la cinta roja es sinónimo de solidaridad y tolerancia hacia las personas que portan el virus que puede desencadenar la enfermedad de inmunodeficiencia SIDA. En la India viven aproximadamente 2,1 millones de infectados, pero la gran mayoría no sabe que lo está.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Arte con mensaje En la Bahía de Bengala, el artista Sudarshan Pattnaik invita a todos y todas a luchar contra el VIH/SIDA. En la India, las personas con VIH reciben medicamentos gratis, pero menos de la mitad están en terapia. Los remedios se administran solo cuando el paciente también padece hepatitis o tuberculosis.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas En Brasil y México no da tregua el VIH/SIDA De acuerdo con estimaciones recientes del programa de la ONU, Brasil es el país que concentra más casos de nuevas infecciones por VIH en la región. El 49% de las nuevas infecciones en América Latina tienen lugar en Brasil. En México, el 13%. El año pasado, había 830 mil seropositivos en Brasil y se sumaron otras 48 mil nuevas infecciones. El número de muertes llegó a las 14.000.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Con educación contra el VIH Las velas también se encienden en Katmandú, capital de Nepal. Según el Centro Nacional para el SIDA, en Nepal hay cerca de 40.000 afectados. Muchas de las personas que se infectan no saben leer ni escribir y viven en la miseria. Esto dificulta más la lucha contra el VIH y el SIDA.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas El peligro reprimido El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México iluminado en este 1 de diciembre. México es uno de los países donde han aumentado más las nuevas infecciones. Tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 40.000 mujeres portadoras del virus, según la Agencia de Ayuda Malteser Internacional.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Esperanza en la investigación En Alemania también algunos edificios públicos están decorados con la cinta roja, como la alcaldía de Hamburgo. De acuerdo con el Instituto Robert Koch (RKI), en 2016 en Alemania se infectaron 3.100 personas con el virus del VIH. El número de nuevas infecciones se mantuvo constante. Los expertos esperan que el precio de un nuevo medicamento preventivo sea más acequible para todos.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Castidad en lugar de condones En Uganda un cartel intenta instruir a la juventud que abstenerse de tener relaciones sexuales es la presunta solución. En Kampala, aproximadamente uno de cada diez habitantes está infectado, casi la mitad de ellos adolescentes. Las cifras hablan del fracaso de los llamados a la abstención. Es más efectiva la prevención que enseñe y desmitifique el uso de los condones que apelar a la castidad.

Día Mundial del SIDA: las alarman siguen activadas Es mejor la certeza que la incertidumbre Aquí en Novosibirsk, todos/as pueden hacerse un test anónimo y gratuito. Alrededor de un millón de personas en Rusia viven con VIH. Muchos no pueden pagar el costoso tratamiento. En el sur de Rusia, los Urales y Siberia, la situación es dramática. A menudo las personas infectadas padecen tuberculosis o alguna hepatitis. Autora: Stephanie Höppner (jov/vt) Autor: Stephanie Höppner



