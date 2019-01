CIDH otorga medidas cautelares a Guaidó y exige protección

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, confirmó este viernes (25.01.2019) a través de Twitter que el organismo otorgó medidas cautelares de protección a favor del presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado jefe de Estado de Venezuela, Juan Guaidó. La solicitud fue presentada originalmente por tres abogados.

Los letrados argumentaron que "es conocido (…) el tratamiento dado por el Gobierno de Nicolás Maduro a quienes hacen oposición a su mandato”. En su solicitud, también recordaron que el político opositor ya fue objeto de "actos de persecución, hostigamiento, agresiones y privación arbitraria de su libertad personal”, como ocurrió el 13 de enero, cuando fue detenido momentáneamente por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

A través de un comunicado, la Comisión explicó que el mismo 25 de enero emitió su Resolución 1/2019 donde otorga medidas cautelares a favor de Guaidó y de su núcleo familiar (esposa e hija), pues "se trata actualmente de la figura más visible de oposición en un contexto de gran algidez política y gran convulsión social que ha llevado a la movilización de miles de personas en las calles de Venezuela, donde ya se han producido hechos de violencia”.

Un "chiste” llamativo

El texto también revela que se ha solicitado al Estado de Venezuela que "adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal (…) de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”. La Comisión, en su evaluación del caso, consideró que el diputado "enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o riesgo a ser posible blanco de ataques”, dado el relevante perfil que ha adquirido en los últimos días.

Durante una ceremonia oficial el jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó una "broma” que encendió las alarmas de sectores de la oposición. "Mi arma secreta, Escalona, se lo voy a mandar de asistente al autoproclamado para que lo destruya. He pensado mandárselo de asistente, para que con su gran capacidad le acabe la vida, lo destruya, lo vuelva loco, pues. Es un chiste. Ustedes saben que ellos no tienen sentido del humor, no saben lo que es el humor”, dijo Maduro.

En tanto, este mismo viernes, Guaidó respondió a la propuesta de diálogo lanzada por el oficialismo señalando que cualquier negociación pasa por la renuncia de Maduro. "Cese de la usurpación, gobierno de transición y las elecciones libres, bienvenidos a hablar en el momento que sea, eso lo extiendo, además, al alto mando militar, a todos los funcionarios, como quieran, los esperamos en el despacho" del Parlamento, dijo Guaidó.

DZC (EFE, El Nacional, oas.org, Infobae)

Venezuela: un país, dos presidentes En curso de confrontación Con solo tres semanas en el cargo, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, es la nueva cara de la oposición. El miércoles (23.01.2019.), el político de 35 años se declaró presidente interino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le aseguró inmediatamente su apoyo. Las fuerzas armadas venezolanas, sin embargo, siguen apoyando al jefe de Estado, Nicolás Maduro.

Venezuela: un país, dos presidentes Disturbios y muertes Sin embargo, 27 soldados se amotinaron contra Maduro el lunes (21.01.2019). Desde el fracaso de este levantamiento, la situación en el país ha empeorado. Hay protestas y disturbios, como aquí, en Caracas. Según el Observatorio de Conflictos Sociales (OVCS), una organización no gubernamental, al menos 13 personas perdieron la vida.

Venezuela: un país, dos presidentes Guaidó, ¿portador de esperanza? El miércoles, cientos de miles de personas siguieron el llamamiento a protestar de la oposición. Se manifestaron contra el gobierno socialista de Maduro, al que culpan la mala situación económica, la represión y la mayor inflación a nivel mundial. Los obispos venezolanos pidieron a los militares que protegieran a los ciudadanos.

Venezuela: un país, dos presidentes "Venezuela pide libertad y un Estado de Derecho" Un manifestante en Caracas es llevado en motocicleta a un lugar seguro. En la madrugada del jueves (24.01.2019) continuaron los enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes. El presidente estadounidense, Trump, dijo en una declaración: "La sociedad venezolana ha alzado valientemente la voz contra Maduro, y ha pedido libertad y un Estado de Derecho"

Venezuela: un país, dos presidentes Maduro moviliza a sus seguidores Los seguidores de Maduro también salieron a la calle el miércoles. Celebraron el fin de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, derrocado el 23 de enero de 1958. En una maifestación masiva en Caracas, Nicolás Maduro demandó que sus partidarios defendieran a su gobierno y al socialismo.

Venezuela: un país, dos presidentes Apoyo desde el extranjero Estas dos venezolanas sostienen en Honduras carteles que muestran su apoyo a Juan Guaidó. En el curso de la crisis estatal y de suministro, que ya dura varios años, cerca de tres millones de venezolanos han abandonado su país. Las Naciones Unidas advirtieron recientemente que podría producirse otro éxodo masivo en 2019. Autor: Ines Eisele



