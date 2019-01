Ciberseguridad: ¿Podría una nevera robar todos sus datos?

Pero… ¿Qué ha pasado? Según la información actual, el ciberataque perpetrado en Alemania habría afectado a 994 personas a través de internet. El ataque afectó sobre todo a políticos, pero también a famosos y periodistas. 50 de los casos fueron catalogados como graves, ya que, según reconocieron fuentes de los círculos de seguridad de Berlín, se publicaron grandes cantidades de datos privados, fotos y correspondencia. Todavía no se conoce la identidad del usuario de la cuenta de Twitter "Orbit”, que fue quien publicó los datos de los afectados en un formato similar a un calendario de Adviento. Por el momento, dicha cuenta de Twitter fue cancelada.

¿Una broma de niños?

"Hay una alta probabilidad de que se trate de una broma juvenil estúpida”, explica Ronald Eikenberg, del Departamento de Seguridad de la revista especializada en informática "C´T”: "Una vez que el pirata informático obtiene el correo electrónico de un político es muy fácil copiarlo e intégrarlo en un enlace en una pagina de phishing, que pregunta posteriormente los datos para iniciar sesión”. Si el pirata domina el idioma alemán, podría recopilar mucha información en poco tiempo, explica el experto en seguridad.

¿Significa eso que Facebook y Twitter no son seguros y deberían ser desactivados como pretende Habeck? "No hay razón para ello”, continúa el experto Eikenberg. Los servicios de redes sociales como Twitter y, en particular, Facebook implican un mayor riesgo de que las empresas obtengan rápidamente acceso a datos personales y los transmitan a terceros. "Sin embargo, hay formas eficaces de proteger la cuentas ante accesos no autorizados utilizando una contraseña diferente para cada plataforma y habilitando la llamada autentificación en dos pasos”, explica.

Amenazados hasta por la placa de inducción

La Oficina Federal para la Seguridad de la Información (BSI) opera la página web www.BSI-fuer-buerger.de desde hace más de 15 años. Con esta plataforma, la oficina no solo ofrece a sus usuarios artículos sobre temas actuales, sino también listas de verificación, videos explicativos e infografías sobre el uso seguro de las tecnologías de la información. Según dice su portavoz, Joachim Wagner, a DW, la página tiene una buena aceptación con unos 100.000 visitantes mensuales. Tales estadísticas de tráfico son muy positivas pese a que todavía no incluyen datos del tráfico generado por otros portales afiliados como la policía o "Deutschland Sicher im Netz”.

Eikenberg también conoce la página web de la oficina y está entusiasmado por la oferta: "Se presentan problemas bastante complejos de forma comprensible y con un lenguaje preparado para que lo entienda la gente de la calle. Una buena herramienta”, opina el experto. Al mismo tiempo, también reconoce las debilidades de tales páginas. En general se llega al usuario que ya está bastante concienciado sobre la seguridad. Por eso, el experto apela a transmitir consejos básicos a amigos y familiares para actuar como multiplicador.

Además del campo de las tecnologías de la información clásicas, la BSI también ha descubierto un nuevo campo de actuación: la casa inteligente. "Cuando aparecen nuevas interfaces en la red domestica, por ejemplo, conectando a internet la nevera, la impresora, la televisión o la placa de inducción, automáticamente aumentan las puertas para los ataques externos”, explica Wagner. "Los electrodomésticos pueden agruparse tras un ataque en lo que se conoce como una red de bots y atacar a proveedores hasta dejarlos inoperativos. "Entonces, el refrigerador podría atacar a la compañía de teléfono sin que se enteren”, continúa Wagner. En este sector, la BSI apela a aumentar la seguridad según unas simples reglas de conducta: "Por ejemplo, es importante que después de comprar un router se le asigne una nueva contraseña”. Un campo de trabajo que, sin duda, todavía generará mucho trabajo para la BSI.

(jag/jov)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |