CIA habría retirado a espía clave en Rusia por Trump

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE. UU. obtuvo información de esta fuente de alto nivel del gobierno ruso que confirmó que el presidente Vladimir Putin tuvo un papel directo en la interferencia en la campaña electoral de Estados Unidos de 2016, informaron esos medios en la noche del lunes (09.09.2019).

Washington reclutó al informante décadas atrás, cuando era un funcionario medio en el Kremlin, pero con el paso de los años ascendió hasta tener una influyente posición, con acceso frecuente al presidente ruso, Vladímir Putin, y a la toma de decisiones. De acuerdo a las fuentes consultadas por la cadena CNN, el rango del espía era tal que incluso proveía a la CIA imágenes de documentos del escritorio de Putin.

La información era tan delicada y valiosa que durante el Gobierno anterior, el entonces director de la CIA, John O. Brennan, la dejaba fuera de los informes diarios de seguridad al presidente Barack Obama y se la entregaba después en sobres sellados.

Sin embargo, la CIA empezó a preocuparse por la seguridad de su informante después de que el Kremlin supuestamente tratase de interferir en las elecciones de 2016 a la Casa Blanca en favor de Trump. La cadena dijo que el espía fue sacado de Rusia en 2017 debido a la preocupación de que el presidente Donald Trump o su gabinete pudieran exponerlo ante un reiterado mal manejo de información clasificada.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) refutó el informe. Su directora de relaciones públicas, Brittany Bramell dijo a CNN: "Especulaciones acerca de que el manejo por parte de nuestro presidente de información de inteligencia sensible, a la que tiene acceso todos los días, llevó a un operativo de extracción, son equivocadas".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, aseguró que la información "no solo es incorrecta, sino que puede poner vidas en riesgo".

La CIA ofreció la extracción de la fuente a fines de 2016 pero el informante se negó inicialmente alegando razones familiares, informó por su lado The New York Times. Esto disparó temores de que el informante, quien no fue identificado, se había convertido en doble agente, aunque meses después cedió, agregó el periódico.

La información que proporcionó llevó a la inteligencia estadounidense a concluir que Putin orquestó en forma directa una interferencia en la campaña presidencial a favor de Trump. El periódico agregó que la fuente también vinculó a Putin directamente con el pirateo de los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, cuyo contenido embarazoso fue divulgado perjudicando la campaña de Hillary Clinton.

Según The New York Times, Estados Unidos considera que la vida del informante corre peligro dados los precedentes de Rusia con supuestos intentos o asesinatos de espías, como es el caso de Serguéi Skripal el año pasado en Reino Unido.

rml (efe, afp)

