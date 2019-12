China sanciona a la Marina de EE.UU. por protestas en Hong Kong

Hong Kong: vivir en siete metros cuadrados y con miedo al futuro

Un cómic sin superhéroe

Sonic Lee, de 29 años, vive con su madre. Su habitación tiene seis metros cuadrados. Su lucha contra el creciente poder de China le recuerda a un cómic de Marvel. “Solo que aquí no hay superhéroes. Muchas personas se tienen que unir para hacer grandes cosas”, dice el músico. "Sí, tengo miedo de que un día no me permitan leer ciertos libros ni cantar ciertas canciones".