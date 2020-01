China reporta tercera muerte y más enfermos por misterioso brote de neumonía

Las autoridades sanitarias de China informaron este domingo (19.01.2020) del tercer caso fatal -aunque no se divulgaron detalles- y casi 140 nuevos enfermos de la neumonía provocada por una nueva cepa de coronavirus, que ya había causado dos muertes en la ciudad de Wuhan.

Del total reportado, 136 casos de personas infectadas por el misterioso virus similar al Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en inglés) fueron encontrados en Wuhan, la ciudad en el centro del país donde el nuevo coronavirus fue descubierto. En tanto, las autoridades anunciaron dos casos en Pekín y uno en la provincia de Cantón.

La nueva cepa descubierta en Wuhan pertenece la misma familia del coronavirus responsable en 2003 del SARS que provocó 813 muertes a nivel mundial, según datos de la OMS.

Además, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan informó que cuatro pacientes, ya curados, recibieron el alta hospitalaria el pasado viernes. Asimismo, se puso en observación médica a 763 contactos cercanos a las personas enfermas, de los cuales 681 han sido dados de alta, según el organismo sanitario.

La nueva cepa descubierta en Wuhan pertenece la misma familia del coronavirus responsable en 2003 del SARS que provocó 813 muertes a escala mundial, de las cuales 646 se dieron en China, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los síntomas descritos para la neumonía de Wuhan, hasta el momento, son fiebre y fatiga, acompañada de tos seca y, en muchos casos dificultad para respirar.

Un artículo publicado el viernes por científicos del Centro para el Análisis Global de Enfermedades Infecciosas en el Imperial College de Londres advirtió que el número de casos en la ciudad probablemente sea más cercano a 1.700 que los identificados oficialmente.

Las autoridades dijeron el domingo que algunos de los nuevos casos "no tenían antecedentes de contacto" con el mercado de mariscos que se cree que fue el centro del brote. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna transmisión de persona a persona, pero la comisión de salud de Wuhan ha dicho previamente que la posibilidad "no puede ser excluida".

