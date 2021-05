China construye su propia réplica del Titanic a escala natural

En 1912, el Titanic, un barco de lujo calificado como "el insumergible", chocó con un iceberg y se hundió en el Océano Atlántico. Más de 1.500 pasajeros murieron en lo que se suponía que sería un viaje pionero y un testimonio de la ingeniería moderna.

Desde entonces, la historia del Titanic se ha convertido en leyenda, gracias en parte al éxito de taquilla de Hollywood de 1997 con Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

El inversor chino Su Shaojun es quizás uno de los mayores admiradores del barco y de la película. Hace varios años, Su anunció que financiaría una réplica a tamaño real del desafortunado barco, que en sus palabras mantendría vivos los recuerdos del Titanic, según informó la agencia de noticias AFP. "Estamos construyendo un museo para el Titanic", dijo a la AFP.

Parques temáticos como el de Disney son muy populares en China

El barco de 260 metros de largo será la atracción estrella en el parque temático Romandisea ubicado en la provincia china de Sichuan y pronto abrirá al público. Por hasta 2.000 yuanes, los huéspedes pueden pasar la noche en el barco.

Su dice que la máquina de vapor en funcionamiento hará que los huéspedes se sientan realmente en el mar, aunque el barco no estará en condiciones de navegar y estará atracado en un río. De hecho, el barco de imitación copió el Titanic original, desde las cabinas hasta las manijas de las puertas.

Los autobuses turísticos en el parque de diversiones tocan el tema de la película, "My Heart Will Go On" de Celine Dion, en repetidas ocasiones, informa AFP.

La réplica del Titanic aún está en construcción

La película homónima de James Cameron, Titanic, fue un gran éxito en China, al igual que en Europa y Estados Unidos.

Un nuevo documental en China ha llevado aún más la historia del barco al centro de atención nacional. Lanzado en 2021 por el director Arthur Jones, The Six cuenta la historia de seis viajeros chinos que sobrevivieron al viaje inaugural. Fue lanzado el 16 de abril, un día después del 109 aniversario del hundimiento del barco.

El Titanic a gran escala en Romandisea es una de las últimas incorporaciones a la floreciente industria de parques de atracciones de China, que es líder mundial en la industria de parques temáticos. El Informe sobre la canalización de parques temáticos de China de AECOM anticipó en 2018 que los parques temáticos de China recibirían 230 millones de visitantes en 2020 y generarían aproximadamente 12.000 millones de dólares en ventas de boletos, un 367 por ciento más en comparación con 2010.

Si bien la pandemia desaceleró el negocio, es probable que la industria aumente a medida que los ciudadanos chinos tengan menos opciones para viajar fuera del país.

La réplica será la atracción principal en un parque temático de Sichuan

¿Motivo de preocupación?

En el pasado, el proyecto Titanic fue criticado por algunos que dicen que es insensible convertir una tragedia en la que las personas perdieron la vida en una atracción de un parque de diversiones. En 2017, cuando el inversor chino asistió a una reunión de la British Titanic Society, algunos miembros dijeron que el proyecto era de mal gusto.

El padre de Jean Legg era mayordomo del barco original. "Si supiera que esto está siendo replicado, creo que se estaría revolcando en su tumba", dijo Legg a la BBC en ese momento. "Están usando el Titanic debido a la tragedia, es perturbador".

La BBC informó que el plan original para la atracción del parque temático incluía un accidente de iceberg simulado, idea del Sr. Su. La idea finalmente se abandonó.

Su es un apasionado de la película "Titanic", así como del barco original

Sin embargo, David Scott-Beddard, de la sociedad, dijo a DW en un comunicado actualizado que "el Sr. Su y su equipo aseguraron a nuestros miembros que estas preocupaciones se tomarían en consideración y que, según nuestro leal saber y entender, se han abordado".

"Será interesante ver el nivel de autenticidad adoptado cuando el barco esté completo", agregó. "Como muchos otros entusiastas del Titanic, esperamos que ayude a mantener viva la historia del barco y los recuerdos de aquellos que murieron en el desastre".

Gran competencia

El barco de Su estaba programado para completarse en 2019, pero aún está en construcción. El inversor espera que hasta cinco millones de visitantes visiten el Titanic en el parque temático, compensando su exorbitante costo de mil millones de yuanes (153,5 millones de dólares). "Espero que este barco esté aquí en 100 o 200 años", dijo Su. La construcción comenzó hace seis años.

Se tenía programado acabar la réplica en 2019, pero los planes tuvieron que ser retrasados

Algunos han expresado su preocupación de que pueda ser abandonado como la réplica de 2008 del USS Enterprise, un portaaviones estadounidense, que costó más de $ 18 millones y fue abandonado poco después de su apertura, informó la AFP.

También hay otra réplica titánica en las obras, financiada por el multimillonario australiano y controvertido magnate minero Clive Palmer. El Titanic II ha estado en construcción desde 2012 pero, a diferencia de su homólogo Romandisea, pretendía ser un barco en pleno funcionamiento que pudiera realizar viajes largos. No cumplió con su fecha de navegabilidad de 2016, que se ha retrasado hasta 2022.