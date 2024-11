El plan de China para dominar los mares

A Estados Unidos le preocupa que la presencia china pueda bloquear o limitar su acceso comercial y militar.

China ha expandido a lo largo de los años su poder marítimo en todo el mundo. El Sur Global se beneficia de la construcción de puertos marítimos, carreteras y ferrocarriles, una infraestructura a cargo de constructoras estatales chinas. Su armada, la Armada del Ejército Popular de Liberación no solo protege los intereses de China en el extranjero, también provee y asegura bienes públicos.

El gigante asiático ha establecido una enorme red global de puertos marítimos, como parte de la “Iniciativa de la Franja y la Ruta”, también conocida como la “Nueva Ruta de la Seda”. Y es que China no solo requiere los puertos marítimos para mantener su economía y capacidad exportadora en todo mundo. Se trata de poder geopolítico. Algo que le preocupa especialmente a Estados Unidos.

