China confirma detención de empleado del consulado británico en Hong Kong

China confirmó este miércoles (21.08.2019) la detención de un empleado del Consulado General Británico en Hong Kong, cuyo paradero era hasta ahora desconocido, por haber violado "las regulaciones de gestión de seguridad pública" del país.

Preguntado en rueda de prensa, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Geng Shuang, declaró que el hombre había sido puesto en detención administrativa durante 15 días en Shenzhen, ciudad china vecina de Hong Kong, por haber violado una ley de seguridad pública.

El portavoz no dio más detalles del motivo de la "detención administrativa" de Simon Cheng, quien trabaja en el consulado para la agencia de promoción de inversión en Escocia (Scottish Development International).

El martes, un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) de Gran Bretaña mostró su preocupación por el paradero de Cheng, quien desapareció el 8 de agosto cuando regresaba a Hong Kong desde la vecina Shenzhen en tren de alta velocidad.

"Un ciudadano chino, no uno británico"

El portavoz chino reiteró que Cheng es "un residente hongkonés, es decir, un ciudadano chino y no uno británico" y que, por tanto, "es un asunto interno de China y no una cuestión diplomática".

Asimismo, Geng volvió a acusar a Londres de realizar "críticas fortuitas" sobre el asunto de Hong Kong y urgió a ese país a "no interferir en los asuntos internos de China".

La ley china consiente mantener a sospechosos en detención administrativa hasta 15 días, y constituye un recurso habitual contra disidentes y opositores.

Aunque las razones de la detención de Cheng no están claras, se produce en un momento en que Pekín ha atacado a gobiernos extranjeros, el de Londres incluido, por la supuesta "interferencia" en sus asuntos internos, en particular a raíz de las manifestaciones que desde hace once semanas se suceden en la antigua colonia británica.

rml (afp, dpa)

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Los manifestantes bloquean las puertas del metro Los trabajadores del metro de Hong Kong intentaron romper los bloqueos. Sin embargo, el lunes por la mañana hubo retrasos significativos. Por momentos, cuatro líneas de metro quedaron completamente fuera de servicio. En el inicio de la huelga general, los manifestantes se centraron en la red de transportes de Hong Kong.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Escenas caóticas en las calles La huelga general no solo causó demoras en el tráfico subterráneo. Los autos también quedaron atascados en las calles. El motivo: los manifestantes bloquearon las carreteras con barricadas como aquí en el túnel de Cross Harbor. Muchos viajeros llegaron con retraso o ni siquiera alcanzaron a llegar a sus lugares de trabajo.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más de 200 vuelos cancelados Los empleados del aeropuerto también participaron en la huelga. El resultado: hasta la tarde se anularon más de 200 vuelos en el aeropuerto de Hong Kong. La jefa de gobierno, Carrie Lam, se dirigió a la población este lunes por la mañana para advertir que las protestas están provocando una "situación extremadamente peligrosa".

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más de 80 manifestantes detenidos El lunes por la tarde, comenzaron las manifestaciones de protesta en toda la ciudad contra el liderazgo leal a Pekín. Decenas de miles de manifestantes se reunieron en lugares públicos, en centros comerciales o en Tamar Park (foto). En algunos lugares, la policía continúa usando gases lacrimógenos contra los manifestantes. Unas 82 personas fueron arrestadas.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Para más democracia, paraguas No importa si llueve o hace sol: los paraguas de los manifestantes se han convertido en un símbolo del movimiento de protesta desde el movimiento de los paraguas de 2014. Los paraguas sirven protegerse de los gases lacrimógenos y el gas pimienta. Además, los manifestantes no quieren ser reconocidos inmediatamente en los videos de la policía.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) La crisis política más grave desde hace 22 años Durante casi dos meses ha habido manifestaciones con cientos de miles de participantes en esta metrópoli financiera. Según la policía de Hong Kong, 420 personas fueron detenidas desde el pasado 9 de junio. Los policías lanzaron alrededor de 1.000 cargas de gas lacrimógeno. Los observadores ven las protestas como la peor crisis política de Hong Kong desde su retorno a China, hace 22 años.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Reclaman reformas democráticas Cascos contra porras, paraguas contra gases lacrimógenos: los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se agudizan. Las protestas estallaron por los planes del gobierno de aprobar una norma que permitiría que los acusados ​​fueran extraditados a China. Entretanto, los manifestantes también piden la renuncia de la jefa del gobierno local, Carrie Lam, y reformas democráticas.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más violencia en ambos lados El pasado fin de semana, los manifestantes atacaron a un hombre que, según se dice, habría tomado fotos para la policía. El hombre tuvo que ser tratado por los paramédicos. El gobierno central de Pekín condenó reiteradamente los disturbios y solicitó al gobierno local y a la policía que restablezcan el orden.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Amor en señal de protesta La protesta es pacífica: Henry Tong está vestido con un casco amarillo y un chaleco de seguridad, la ropa típica de los manifestantes de Hong Kong, en la celebración de su boda. Apropiadamente, la esposa del recién casado, Elaine To, sostiene un cartel con el rótulo: "Hagámoslo juntos". Autor: Mirjam Benecke



