Avión con 115 migrantes varados en Chile parte a Venezuela

Este vuelo demuestra que la situación en Chile es tan mala que centenares de personas están volviendo a sus países. La mayor crisis humanitaria de la historia de América.

Nicolás Méndez, Facebook

La gran mayoría de los chilenos votó en contra del gobierno de Gabriel Boric. No queremos que los comunistas ni la extrema izquierda gobiernen. No queremos perder nuestros derechos fundamentales. Este gobierno lleva un año en el poder y no ha hecho nada, solo promesas de campaña electoral.

María Morales, Chile

Otro vuelo humanitario que realiza el gobierno venezolano. Muchos se dieron cuenta que a pesar de las dificultades que hay en Venezuela, no hay como vivir en tu propio país.

Guillermo José García González, Facebook

Chile y Perú cometieron muchas injusticias con los migrantes que querían retornar a su país. No los dejaban salir, una locura.

Maggy Peña, Venezuela

Con el tiempo entendí que los políticos solo responden a las necesidades personales, a sus propios intereses.

Francisco Perdomo, Facebook

La derecha solo quiere el fracaso de Boric, al igual que lo hicieron con Bachelet y Allende. Pero no importa, hay que seguir remando para hacer los cambios necesarios en Chile.

Jaime García Soto, Facebook

Los peruanos y chilenos no tienen memoria. Ellos también salieron de sus países huyendo de los regímenes totalitarios. Me produce vergüenza ver que un gobierno, que se supone que es de izquierda, se comporte así con los migrantes que están huyendo del hambre y de la miseria que hoy en día hay en Venezuela. Hoy por ti y mañana por mi. Parece que los están devolviendo al paraíso pero no es así.

Rafael Díaz, España

Volodimir Zelenski en Países Bajos.

Zelenski pide en La Haya tribunal especial para "crímenes de agresión rusa"

El primero que debería ser juzgado sería él mismo, por los hechos cometidos contra los civiles en los territorios que fueron anexados por referéndum a Rusia.

Miguel Antonio Castellanos Avellaneda, Colombia

La guerra en Ucrania también está sirviendo para que la industria de armas recicle los armamentos obsoletos. Y todo a costa de la gente inocente que muere.

Roger Bendezu, Perú

Se debería investigar y sancionar los posibles crímenes del ejército ruso, pero también los posibles crímenes cometidos por el ejército ucraniano. Esa es la justicia, para todas las partes involucradas.

John S., Facebook

Él también tiene que ser juzgado por los crímenes que se cometieron contra los separatistas.

Anthony Carrasco, Facebook

Para Putin no existe la comunidad internacional, los derechos humanos, ni ningún tipo de democracia. Los presidentes de los países totalitarios compran todos los poderes del Estado, esto sucede en Rusia, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela. Se hacen entender por la fuerza y no hay leyes que valgan.

Norberto Ramírez, Facebook

Desde el 2014 Ucrania ataca el Donbás. En todo caso la justicia debe ser igual para todos, él también debe ser juzgado.

Feli Toribio, Perú

Indígenas exigen a Carlos III disculpas por "siglos de racismo"

La monarquía británica está en plena decadencia, por eso ordena arrestar a los manifestantes antimonárquicos. Muchos están indignados de mantener una costosa familia real, cuando muchas familias no tienen ni para pagar la calefacción durante el invierno.

Estelio Mario Pedreáñez Oliveros, Venezuela

De ser así, Dinamarca debería pedir disculpas a Inglaterra por los saqueos de los vikingos. Francia le debería pedir disculpas a España y Portugal por la invasión de Napoleón. Italia debería pedirle disculpas a varios países de Europa por la conquista del Imperio Romano. Y así sucesivamente…

Alfonso Zambrano, Facebook

¿Cuándo llegará el día que se terminen las monarquías?

H. Synth, Facebook

El racismo ha existido siempre y no lo creó Carlos III. Para acabar con el racismo lo único que hay que hacer es aceptarse como uno es y comportarse con dignidad.

Francisco Santamaría, Facebook

