Chile: Piñera en medio de polémica tras responsabilizar a las mujeres por sufrir abusos

El presidente chileno Sebastián Piñera provocó polémica este lunes (02.03.2020) tras intentar explicar dos veces una frase en la que afirmó que existe responsabilidad de las mujeres en la violencia machista, durante el discurso de promulgación de una nueva ley que amplía la tipificación del delito de femicidio.

"A veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas", afirmó el mandatario en un discurso en que apareció acompañado de su esposa, Cecilia Morel, y de la ministra de la Mujer, Isabel Plá. "Tenemos que corregir al que abusa, y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo", agregó Piñera.

Ante esto, el Observatorio Contra el Acoso sexual en Chile respondió a través de un comunicado que "es intolerable culpar a la víctima de la violencia de género, más aún en el contexto de la promulgación de la Ley Gabriela. Es una declaración desde la ignorancia que violenta a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia". Rechazos similares surgieron de diversas organizaciones a través de las redes sociales.

La polémica llevó a Piñera a entregar un nuevo mensaje a la prensa, sin aceptar preguntas: "Quiero ser muy claro: la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres", aseveró. Además, en redes sociales, el mandatario volvió a intentar explicar su polémica frase. "Las cosas claras: jamás he dicho que la mujer pueda tener responsabilidad. Lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo", indicó.

El mandatario promulgó en esta jornada la llamada Ley Gabriela, nombrada así en honor de Gabriela Alcaíno, asesinada por su novio en 2008, que sanciona hasta con 40 años de prisión el asesinato de una mujer en el marco de una relación de noviazgo, ampliando la ley chilena de femicidio que consideraba solo las muertes ocurridas en el seno del matrimonio o una relación de pareja con convivencia.

Marzo inicia con nuevas protestas y movilizaciones

En tanto, el país suramericano inició el tercer mes de 2020 con cortes de tráfico, barricadas callejeras, un autobús quemado y una persona atropellada, como parte de las protestas sociales después del periodo veraniego.

En la noche del domingo, se registraron cacerolazos desde los balcones de viviendas de ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción, y en la madrugada pequeñas barricadas cortaban el tráfico en varios puntos de la capital y en otras zonas del país, como Antofagasta. En algunos lugares hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales del cuerpo de Carabineros.

Uno de los incidentes más graves tuvo lugar en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago, donde un autobús de transporte urbano atropelló y acabó con la vida de un peatón. El conductor se entregó voluntariamente a la policía y dijo que el hecho se produjo cuando intentaba huir de un ataque de encapuchados. También en la capital, un bus fue quemado después de que sus pasajeros fuesen obligados a desalojar el vehículo.

Pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno, y al plebiscito sobre una nueva Constitución que tendrá lugar el próximo 26 de abril, muchos ciudadanos siguen mostrando descontento en las calles.

ama (efe, afp, Emol, Bio Bio)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |