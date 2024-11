Chile: oficialista Frente Amplio expulsa a Marcela Riquelme

La diputada por la región chilena de O'Higgins, Marcela Riquelme, fue expulsada del Frente Amplio (FA) -partido de la coalición de Gobierno de Gabriel Boric- después de que recibieran una denuncia por un presunto abuso sexual, en el tercer suceso de este tipo que ocurre en Chile en las últimas dos semanas, según trascendió este sábado (02.11.2024).

La primera denuncia se interpuso contra el subsecretario de Interior Manuel Monsalve -uno de los hombres más poderosos del país, que se vio obligado a dimitir y está bajo investigación- y la segunda contra el futbolista retirado Jorge Mago Valdivia, miembro de la Generación Dorada que dio los mayores trofeos al país, quien está en prisión preventiva.

Contrario a las dos primeras denuncias, que se interpusieron en comisaría, la acusación contra Riquelme -de la que aún no se conocen detalles- sólo se presentó ante el Tribunal Supremo del FA, que adoptó la decisión de suspenderla de militancia, aunque el caso no ha llegado aún a Fiscalía. "Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia", señaló el secretario general del FA, Andrés Couble.

A través de un comunicado difundido este sábado, Riquelme anunció que, "ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos".

¿Quién es Marcela Riquelme?

Riquelme -abogada conocida por su activismo social, defensora de derechos humanos y abanderada de los derechos LGTBI+, comunidad a la que pertenece- se inició en política en 2014 cuando, siendo miembro de la Democracia Cristiana (DC), fue nombrada responsable regional de Justicia de la región de O'Higgins, bajo el mandato del segundo Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet.

En el 2021, fue candidata independiente para las elecciones de convencionales constituyentes, sin ser elegida. Después, consiguió un asiento en el Parlamento como independiente, adscrita al partido Convergencia Social, otro de los partidos que forman parte de la coalición que lidera Boric.

La denuncia contra Riquelme -que la oposición de ultraderecha exige se dirima en el Congreso, pese a no haber sido presentada ante la Justicia- supone un nuevo golpe al Gobierno de Boric, en crisis por su contradictoria gestión del caso de Monsalve, que salpica al presidente, a la ministra de Interior, Carolina Tohá, y al Partido Socialista, al que exsubsecretario pertenecía.

ama (efe, cnn, biobío)