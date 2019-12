Chile: investigan audio de pasajero que reportó fallas en avión militar

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Arturo Merino, confirmó este jueves (12.12.2019) la existencia de un audio de whatsapp en el que un pasajero del avión Hércules C-130 que cayó al mar habría advertido sobre una falla eléctrica en la aeronave.

En diálogo con la prensa en Punta Arenas (sur), el alto mando dijo que poco antes de que se perdiera contacto con el avión, un soldado le envió un mensaje de voz a su madre en el que se refirió a un desperfecto eléctrico en el avión. No obstante, el pasajero también expresó que la aeronave continuaba su vuelo en función del itinerario trazado.

"El audio existe, no lo he escuchado en particular y se lo vamos a pasar al general que está a cargo de la investigación administrativa y también al fiscal", sostuvo Merino.

La noticia se dio a conocer poco después del hallazgo de piezas flotantes pertenecientes a la aeronave siniestrada, y de que el gobierno de Chile país afirmara que es "prácticamente imposible" que alguno de los 38 pasajeros que viajaban a bordo haya sobrevivido.

El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea chilena desapareció el lunes pasado en el mar de Drake, al sur del continente, cuando se dirigía a cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile en la Antártida.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile regresa de una misión de búsqueda del avión accidentado a su base en Punta Arenas (sur).

El peor escenario

"Las condiciones de los restos encontrados del avión hacen prácticamente imposible que existan sobrevivientes a este accidente aéreo", dijo Merino en rueda de prensa junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, en la base aérea de Punta Arenas (3.000 km al sur de Santiago).

Los restos del Hércules C-130 comenzaron a ser encontrados a partir del miércoles sobre las tormentosas aguas del mar de Drake, en la llamada "zona tres" de búsqueda, un área de 30 km de radio en la que trabajan unas 23 aeronaves y 14 barcos de varios países.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, expresó en Twitter el "profundo dolor" que embarga a los chilenos por el accidente y prometió hacer "lo posible para encontrar respuestas a esta tragedia".

Las autoridades comenzaron a tomar las muestras de ADN de familiares de las personas que viajaban en el avión, tras confirmarse que no hay sobrevivientes.

Hasta ahora se encontraron esponjas que son parte de una de las alas, el tren de aterrizaje, una rueda de repuesto, parte del sistema de carga de combustible y pedazos de tela del interior del avión, además de dos bolsos, una mochila y un zapato.

Tras confirmarse la muerte de los ocupantes, comenzó la toma de muestras de ADN de los familiares directos para identificar a las víctimas, proceso a cargo del Servicio Médico Legal (SML) de Punta Arenas, informó Víctor Arriagada, jefe regional de la Policía de Investigaciones.

De los 21 pasajeros del C-130 Hércules, 15 eran miembros de la Fuerza Aérea, tres del Ejército, dos de la empresa privada de construcción Inproser y un funcionario de la Universidad de Magallanes.

