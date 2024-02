Chile: roban a influencer que juntó dinero para damnificados

La tragedia de los incendios que golpean a la región de Valparaíso, en la zona central de Chile, ha golpeado profundamente el ánimo de los habitantes de ese país. Acostumbrados a los desastres, sin embargo, rápidamente comenzaron las campañas para recolectar lo necesario para ir en ayuda de los afectados por las llamas, que han arrasado con miles de viviendas y dejan más de un centenar de fallecidos hasta este lunes (05.02.2024).

Una de las más exitosas en la recolección de fondos ha sido la influencer Naya Fácil, quien llamó a sus seguidores a aportar y, dando muestras del alcance de su mensaje, logró en pocas horas sumar 22 millones de pesos (unos 22.000 euros), con los que contrató un gigantesco camión para cargar la mercadería y artículos de primera necesidad que compró para acudir en ayuda de los damnificados.

Pero como las cosas nunca pueden ser sencillas, antes de comenzar el viaje a la región de Valparaíso, ubicada a una hora y media de Santiago por carretera, ella y el equipo de personas que la ayuda vivió un lamentable incidente. Según contó la misma influencer en sus redes esta madrugada, un grupo de asaltantes subió al camión que estaba siendo cargado con alimentos, colchones, comida para mascotas, bebidas hidratantes, agua y artículos de aseo, con el objetivo de robar, amenazando que si no les entregaban alimentos, volverían con armas de fuego.

Campaña aplaudida

"Se subieron al camión, los chiquillos estaban ordenando las cosas, haciendo el catastro”, cuando los asaltantes "se subieron y los intimidaron”. Por fortuna, el ataque no pasó a mayores y solo se llevaron "un pack de Gatorade”, relató Naya Fácil. "Tenemos las cosas seguras, no se llevaron nada más y vamos a seguir armando los kits. Las cosas van a llegar y van a llegar bien”, agregó. Pese a ello, en el lugar se presentaron funcionarios de Seguridad Ciudadana de Maipú y Carabineros para verificar que no hubiera más problemas.

La campaña organizada por la influencer ha sido muy aplaudida en redes sociales, donde han destacado no solo la iniciativa y la capacidad de organización, sino también los numerosos aportes que ha recibido para ir en auxilio de los afectados en Viña del Mar, Quilpué, Limache y Villa Alemana.

DZC (24 Horas, radio Bío Bío)