Chicos rescatados de la cueva en Tailandia califican de milagro su regreso a casas

Evidentemente felices y agradecidos se vieron a los 12 niños y a su entrenador en la llegada al punto de prensa donde se mostraron juntos y recuperados por primera vez después de ser rescatados de la cueva Tham Luang, donde estuvieron atrapados dos semanas después que el acceso se inundara impidiendo la salida del lugar.

Las autoridades tailandesas prepararon una conferencia de prensa de 45 minutos que fue transmitida por la televisión local y por las grandes cadenas televisivas del mundo. En ella los chicos pudieron responder las preguntas previamente aprobadas por los médicos y psicólogos que los atienden, quienes en la conferencia aseguraron que se encuentran bien física y mentalmente.

En el programa especial, titulado Dern Nah Prathet Thai (Tailandia sigue adelante), también participaron familiares de los jóvenes y miembros de la Marina que intervinieron en el operativo de rescate. Los chicos que tienen entre 11 y 17 años se mostraron relajados y pudieron relatar los difíciles momentos que vivieron.

Dentro de sus declaraciones detallaron cómo racionaron la comida y el agua, también relataron los momentos de desaliento por los que atravesaron, aunque destacaron que siempre intentaron mantener la esperanza en que saldrían de ahí.

Según contó uno de los chicos, lograron avanzar "tres o cuatro metros" en busca de una salida durante los nueve días que transcurrieron antes de que buzos británicos los encontraran en una cavidad a cuatro kilómetros en el interior de la entrada de la cueva. Mientras que otro compañero describió como "milagroso" el momento en que fueron localizados.

Durante esos nueve días estuvieron sin comer y bebiendo el agua que se filtraba por las paredes de la cueva, explicó el entrenador, Ekapol Chantawong. Y aunque dijeron que no notaron el hambre los primeros días, pasados dos días empezaron a sentirse cansados y débiles. Un pequeño calificó de "milagro" el haber sido encontrados, mientras que otro aseguró que "tenía miedo de no volver a casa. Pero estaba seguro de que mi madre me regañaría".

El grupo estuvo internado en el hospital de Chiangrai Prachanukroh de Chiang Rai, desde que fueron rescatados en tandas entre el 8 y el 10 de julio. El alta médica fue anunciada una vez que todos lograron recuperarse para retornar a sus casas al mismo tiempo.

MN (efe, dpa)

