Chemnitz: ciudad de contrastes

Ahora Chemnitz quiere reinventarse a través de la cultura.

Antiguo emplazamiento industrial en Chemnitz Imagen: DW

Chemnitz es la Capital Europea de la Cultura 2025; un desafío y una gran oportunidad para esta ciudad de 250.000 habitantes ubicada en el este de Alemania. Otrora metrópoli industrial y rebautizada como Karl-Marx-Stadt en tiempos de la RDA, Chemnitz fue noticia repetidamente tras la caída del Muro de Berlín por las marchas de ultraderechistas y los ataques racistas y xenófobos.

Imagen: DW

Como Capital Europea de la Cultura 2025, Chemnitz lucha ahora por transformar su imagen impulsando una nueva convivencia intergeneracional y étnica a través de proyectos culturales. Chemnitz cuenta con 10.000 estudiantes de 90 países y con una animada escena musical y de discotecas. Además, tiene una de las mayores comunidades indias en el este de Alemania.

Shabnam Surita Imagen: DW

La reportera de DW, Shabnam Surita, nacida en India, recorre la antigua ciudad socialista y se reúne con estudiantes y artistas extranjeros. ¿Logrará la ciudad impulsar un cambio de imagen?

Horarios de emisión:

DW Español

DO 05.01.2025 – 00:30 UTC

DO 05.01.2025 – 15:30 UTC

DO 05.01.2025 – 20:30 UTC

LU 06.01.2025 – 03:30 UTC

LU 06.01.2025 – 07:03 UTC

LU 06.01.2025 – 09:30 UTC

LU 06.01.2025 – 12:30 UTC

JU 09.01.2025 – 14:30 UTC

VI 10.01.2025 – 04:30 UTC

VI 10.01.2025 – 11:30 UTC

SÁ 11.01.2025 – 08:30 UTC

SÁ 11.01.2025 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6