Charla y concierto con la spoprano Anna-Lena Elbert

Imagen: Michael Staab

En este especial de cinco capítulos de Cultura.21, el director del Festival Beethoven de Bonn, Steven Walter, entrevista a jóvenes estrellas de la música clásica europea. Junto con la artista multidisciplinar Coco Elane, conversa con músicos y músicas de talla internacional en su casa a las afueras de Bonn.

Imagen: Michael Staab

En el capítulo 5 la invitada es Anna-Lena Elbert. Esta reconocida soprano habla sobre cómo aprendió a amar los escenarios y sobre su pasión por el canto a través de los siglos: desde el Renacimiento hasta la Neue Musik con textos dadaísticas. Además, hace interpretaciones en vivo mientras cocinan.

En la cocina de Steven Walter, una nueva generación de artistas habla sobre su experiencia en el mundo de la música clásica. Los invitados traen, además de sus instrumentos, su receta favorita en una mezcla de entrevista, programa de cocina y concierto privado.

Horarios de emisión:

DW Español

DO 01.10.2023 – 00:30 UTC

DO 01.10.2023 – 09:30 UTC

DO 01.10.2023 – 15:30 UTC

DO 01.10.2023 – 20:30 UTC

LU 02.10.2023 – 03:30 UTC

LU 02.10.2023 – 12:30 UTC

JU 05.10.2023 – 14:30 UTC

VI 06.10.2023 – 04:30 UTC

VI 06.10.2023 – 11:30 UTC

SÁ 07.10.2023 – 08:30 UTC

SÁ 07.10.2023 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6