Cerca de Kabul hay aún entre 5.000 y 10.000 estadounidenses atrapados, revela el Pentágono

Las numerosas prohibiciones que los talibanes imponen a las mujeres

Combatientes talibanes en Afganistán

RAWA (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) es una organización fundada en 1977 para promover los derechos de las mujeres en Afganistán. Su papel cobra especial importancia ahora que los talibanes volvieron al poder. Estos reducen el rol de las mujeres hasta casi convertirlas en meros objetos. RAWA recopiló algunas de las prohibiciones impuestas por los radicales.