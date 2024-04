Caspar David Friedrich – El pintor de la melancolía

Sus obras pasaron de moda y murió en la pobreza. Pero 250 años después de su nacimiento Caspar David Friedrich está más de actualidad que nunca. El pintor romántico alemán fue un pionero que sigue fascinando.

Inspiró a Walt Disney y también campañas publicitarias y juegos de ordenador. Su famoso cuadro "El caminante sobre el mar de nubes" es uno de los favoritos de la generación selfie.

Las obras de Friedrich captan la soledad y la grandiosidad, plasman encuentros transformadores con la naturaleza. A menudo se inspiran en lugares reales, pero dispuestos en una composición única.

¿Por qué Caspar David Friedrich vuelve a estar de moda? Para entenderlo, revisamos diez de sus cuadros más famosos. ¿Kitsch o arte? ¿Y por qué en sus cuadros las personas siempre aparecen de espaldas?

