Casi 10 millones de personas infectadas en el mundo

La pandemia del COVID-19 ha contagiado al menos a 9.875.040 personas en 196 países o territorios y ha dejado 495.288 muertos desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición del nuevo coronavirus en diciembre, según un balance de la agencia francesa AFP divulgado el sábado (27.06.2020) sobre la base de fuentes oficiales.

Del total de infectados por el virus SARS-CoV-2, por lo menos 4.903.500 se recuperaron de la enfermedad, según las autoridades.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios, debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos. Algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de testeo es limitada.

Reportan 181.048 nuevos casos en un día

Desde la víspera a las 19H00 GMT se registraron 4.372 nuevas muertes y 181.048 contagios en el mundo. Los países con más fallecidos son Brasil con 990 nuevos muertos, México (719) y Estados Unidos (523).

La cantidad de muertos en Estados Unidos, que tuvo su primer deceso a principios de febrero, asciende a 125.255. El país registró 2.492.246 contagios y las autoridades consideran que 670.809 personas sanaron.

Después de Estados Unidos, los países más afectados son Brasil con 55.961 muertos y 1.274.974 casos, Reino Unido con 43.514 muertos (310.250 casos), Italia con 34.716 muertos (240.136 casos), y Francia con 29.778 muertos (199.343 casos).

En medio de esta situación, la cumbre global de donantes coorganizada este sábado por la Comisión Europea recaudó 6.150 millones de euros para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus, informó el Ejecutivo comunitario.

El evento, auspiciado por la organización Global Citizen, forma parte de la campaña "The Global Goal: Unite for our Future" y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que llevaba recaudados ya 9.844 millones de euros.

