Casado: El PP aplicaría el 155 en Cataluña sin esperar apoyos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado que si su partido vuelve a gobernar en España aplicará el artículo 155 en Cataluña, sin esperar el apoyo del PSOE ni de Ciudadanos, con una administración nombrada desde Madrid y "con la duración que haga falta".

El líder del PP lo asegura así en una entrevista que publica el diario "El Mundo" en su edición de este domingo (07.10.2018), donde asegura que la situación política en Cataluña es "peor" que hace un año porque dice que ahora el Gobierno central no está dispuesto a "poner freno a los secesionistas".

Según Casado, la política catalana está "batasunizada" (en referencia al partido independentista vasco Batasuna, ilegalizado en 2003 por ser considerado el brazo político de la organización terrorista ETA) y para ponerle freno recuerda que existe una ley de partidos con la cual "se puede pedir la ilegalización de la CUP a instancias del Gobierno, la Fiscalía o a petición del Senado".

También alude el presidente del PP al supuesto trato de favor que podrían estar recibiendo los presos del "procés" en las cárceles catalanas, y comenta su sospecha de que podría tratarse del "pago de un Gobierno rehén de los secesionistas", donde los que "chantajean o amenazan" al Estado también "ponen sus reglas".

Casado se cuestiona además acerca de la eficacia del Tratado de Schengen y recuerda que está basado en la confianza mutua entre Estados, una premisa que, dice, de demostrarse que no funciona, aconsejaría "replantear el mecanismo de la euroorden", e incluso "replantearse" el propio Tratado.

Por otro lado, afirma que el PP está preparado para "una convocatoria inminente de elecciones generales", que el presidente del Gobierno despachó con él en julio y no le ha vuelto a llamar y que parece "evidente" que Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral.

"Hablar de Franco en 2018 es morder el anzuelo de la izquierda"

Se pregunta además Casado si el caso Gürtel "se maquinó o se presentó como una trama organizada de jueces y policías para tumbar el Gobierno del PP", y asegura no tener "ninguna duda" de que hay un vínculo entre ese caso y la salida del Gobierno del expresidente Mariano Rajoy.

"Hablar de Franco en 2018 es morder el anzuelo de la izquierda", responde al ser preguntado por la exhumación de los restos mortales del dictador, y aprovecha para recordar que no le gusta la Ley de Memoria Histórica y que ha propuesto en su lugar una Ley de Concordia "que, de hecho, la deroga".

El líder del PP se declara defensor de la ley de supuestos en el tema del aborto porque "no es un derecho, sino un fracaso," y sobre la subida de las pensiones, dice que le parece "bien" que el IPC sea un índice para actualizarlas pero que "no puede ser el único" y que también habría que considerar el crecimiento económico y la evolución del mercado laboral, pues con las cotizaciones únicamente el sistema "no es sostenible".

EAL (efe)

