Carrie Lam anuncia “plataforma para el diálogo” en Hong Kong

La jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este martes (20.08.2019) la creación "inmediata” de una "plataforma para el diálogo” en la que el gobierno tratará con "gente de todos los ámbitos sociales” ante las protestas registradas en la ciudad desde principios de junio. La líder hongkonesa aseguró que su Ejecutivo está "comprometido a escuchar lo que la gente tenga que decir” y que lo hará de forma "humilde”.

Lam informó que esta iniciativa dará a las autoridades "una base mucho mejor para tratar algunas ansiedades y diferencias en la sociedad”, y añadió que la idea es llegar a la gente "lo antes posible”. La popularidad de la jefa del gobierno de Hong Kong se encuentra en el punto más bajo que ha registrado ningún otro mandatario desde 1997. Los manifestantes, además, exigen que dimita de su cargo, en medio de la peor crisis que ha vivido la ciudad en los últimos 20 años.

Lam valoró que en la marcha del pasado domingo imperara la tranquilidad, y expresó su deseo de que esa "paz" prevalezca en las próximas jornadas. "El domingo, muchos residentes participaron en una manifestación en el Parque Victoria que fue en gran medida pacífica. Espero sinceramente que sea el comienzo de un retorno a la calma", afirmó la autoridad.

Ley muerta

Las protestas comenzaron en marzo debido a un polémico proyecto de ley de extradición que facilitaría la entrega de sospechosos a otras jurisdicciones como la China continental, algo que muchos hongkoneses ven como el fin de la independencia judicial de esta ciudad autónoma. Las exigencias de los grupos opositores se ampliaron hasta el punto de pedir la salida de Carrie Lam.

La dirigente insistió en que el cuestionado proyecto "está muerto”. "A nivel político, la propuesta está muerta. No hay planes de revivirla, en particular teniendo en cuenta las preocupaciones públicas”, reiteró. Sin embargo, el jefe del órgano de supervisión policial, Anthony Neoh, dijo que el gobierno debería retirar por completo la controvertida propuesta, pues ésta "solo está muerta en la cabeza del gobierno porque ha decidido no revivirla. Esas no son formas de retirar legislación”.

DZC (EFE, AFP)

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Los manifestantes bloquean las puertas del metro Los trabajadores del metro de Hong Kong intentaron romper los bloqueos. Sin embargo, el lunes por la mañana hubo retrasos significativos. Por momentos, cuatro líneas de metro quedaron completamente fuera de servicio. En el inicio de la huelga general, los manifestantes se centraron en la red de transportes de Hong Kong.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Escenas caóticas en las calles La huelga general no solo causó demoras en el tráfico subterráneo. Los autos también quedaron atascados en las calles. El motivo: los manifestantes bloquearon las carreteras con barricadas como aquí en el túnel de Cross Harbor. Muchos viajeros llegaron con retraso o ni siquiera alcanzaron a llegar a sus lugares de trabajo.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más de 200 vuelos cancelados Los empleados del aeropuerto también participaron en la huelga. El resultado: hasta la tarde se anularon más de 200 vuelos en el aeropuerto de Hong Kong. La jefa de gobierno, Carrie Lam, se dirigió a la población este lunes por la mañana para advertir que las protestas están provocando una "situación extremadamente peligrosa".

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más de 80 manifestantes detenidos El lunes por la tarde, comenzaron las manifestaciones de protesta en toda la ciudad contra el liderazgo leal a Pekín. Decenas de miles de manifestantes se reunieron en lugares públicos, en centros comerciales o en Tamar Park (foto). En algunos lugares, la policía continúa usando gases lacrimógenos contra los manifestantes. Unas 82 personas fueron arrestadas.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Para más democracia, paraguas No importa si llueve o hace sol: los paraguas de los manifestantes se han convertido en un símbolo del movimiento de protesta desde el movimiento de los paraguas de 2014. Los paraguas sirven protegerse de los gases lacrimógenos y el gas pimienta. Además, los manifestantes no quieren ser reconocidos inmediatamente en los videos de la policía.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) La crisis política más grave desde hace 22 años Durante casi dos meses ha habido manifestaciones con cientos de miles de participantes en esta metrópoli financiera. Según la policía de Hong Kong, 420 personas fueron detenidas desde el pasado 9 de junio. Los policías lanzaron alrededor de 1.000 cargas de gas lacrimógeno. Los observadores ven las protestas como la peor crisis política de Hong Kong desde su retorno a China, hace 22 años.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Reclaman reformas democráticas Cascos contra porras, paraguas contra gases lacrimógenos: los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se agudizan. Las protestas estallaron por los planes del gobierno de aprobar una norma que permitiría que los acusados ​​fueran extraditados a China. Entretanto, los manifestantes también piden la renuncia de la jefa del gobierno local, Carrie Lam, y reformas democráticas.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Más violencia en ambos lados El pasado fin de semana, los manifestantes atacaron a un hombre que, según se dice, habría tomado fotos para la policía. El hombre tuvo que ser tratado por los paramédicos. El gobierno central de Pekín condenó reiteradamente los disturbios y solicitó al gobierno local y a la policía que restablezcan el orden.

Huelga general en Hong Kong (05.08.19) Amor en señal de protesta La protesta es pacífica: Henry Tong está vestido con un casco amarillo y un chaleco de seguridad, la ropa típica de los manifestantes de Hong Kong, en la celebración de su boda. Apropiadamente, la esposa del recién casado, Elaine To, sostiene un cartel con el rótulo: "Hagámoslo juntos". Autor: Mirjam Benecke



