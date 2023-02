Carnavales en el mundo: de Río de Janeiro al Rin

Basilea, Suiza

Estos son los recién llegados entre los juerguistas del Rin. Los residentes de Basilea no celebran el Basler Fasnacht, como se le llama, hasta la semana posterior al Miércoles de Ceniza. Para ello, se ponen máscaras y disfraces y marchan al son de tambores y flautines. Todo comienza a las 4:00 a.m. del lunes y termina 72 horas después, a las 4:00 a.m. del jueves.