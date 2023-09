Carlos Sainz gana el GP de Singapur de Fórmula 1

El español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), que partió en la pole position del Gran Premio de Singapur y lideró la carrera de principio a fin, ganó este domingo la 15ª manga de la temporada de Fórmula 1, poniendo término a una serie de 15 victorias consecutivas para Red Bull. Es la segunda vez que se sube a lo más alto del podio de la categoría reina de la velocidad tras la victoria lograda la pasada temporada en Gran Bretaña.

"Increíble fin de semana. Gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hicimos todo perfecto en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia va estar orgullosa", señaló al acabar la carrera. El piloto, que integra la escudería italiana desde hace tres temporadas, rompió también la racha de diez victorias seguidas de Max Verstappen, que marcó hace dos semanas en Monza una nueva marca.

"Se trataba de limitar nuestras limitaciones con los neumáticos y la degradación, ir gestionando los tiempos por vuelta. Paramos antes de lo pensado por el coche de seguridad y tuve que bajar aún más el ritmo para controlar a George Russell. Al final, le he dado DRS a Lando Norris para ayudarle -acabó segundo- y hemos logrado la victoria", explicó. "Obviamente estás bajo presión, pero he tenido el control en todo el momento y he podido conseguir esta victoria y estoy contentísimo", añadió.

Sainz se impuso por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes). Tras partir solo en la undécima posición en la parrilla de salida, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), sólido líder del Mundial, concluyó la carrera en quinta posición y conserva una cómoda ventaja en la general, muy por delante del segundo en la clasificación, su compañero de equipo mexicano Sergio Pérez, octavo en Singapur, donde el año pasado resultó vencedor.

lgc (efe/afp)