Carlos Alcaraz, la nueva estrella del tenis mundial, pasa a la final de Torneo de Madrid

"Estoy muy contento de ganar a Rafa y al número uno del mundo. Me da mucha confianza de cara a la final del domingo", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

En un maratoniano partido de 3 horas y 35 minutos, Alcaraz aseguró que aprovechó "las oportunidades al máximo" y que "la clave ha sido ser constante".

"No voy a decir que soy yo el mejor. Me quedan ocho jugadores por delante para ser el mejor del mundo", dijo Alcaraz. "El mejor del mundo es Djokovic porque es el uno en la clasificación pero ambos (junto a Nadal) son de los mejores de la historia y no sé quién decirte quién es mejor".

El tenista murciano se mostró feliz tras su pase a la final después de derrotar a Djokovic y Nadal. Un día detrás de otro.

