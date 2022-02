Miss Alemania 2022 empodera a las mujeres

El certamen de belleza más antiguo de Alemania se reinventa, al dejar de lado los estereotipos. En la final, once candidatas apuestan por la defensa del medioambiente y la justicia social para hacerse con la corona.







Capital europea de la cultura 2022: Esch-sur-Alzette en Luxemburgo

La región de Esch-sur-Alzette, fronteriza entre Luxemburgo, Francia y Bélgica, es desde hace más de 150 años un ejemplo de diversidad. Aquí conviven idiomas y culturas de 120 nacionalidades.







Saint-Claude, capital de la pipa

La pequeña localidad francesa de Saint-Claude es considerada la capital mundial de la pipa. Allí visitamos al fabricante de pipas Sébastien Beaud, dispuesto a seguir perpetuando la tradición centenaria.







El secreto del auténtico escalope vienés

El escalope se come en todo el mundo y se prepara de forma diferente en todas partes. Pero ¿qué define el auténtico escalope de Viena?







