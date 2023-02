Cantante y compositor estadounidense Burt Bacharach muere a los 94 años

El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas por décadas, murió en Los Ángeles a los 94 años, señalaron medios locales este jueves (09.02.2023).

El agente del artista precisó que murió el miércoles de causas naturales.

Bacharach trabajó con grandes estrellas musicales como las cantantes estadounidenses Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield y Tom Jones.

En su carrera tapizada de grandes éxitos de la música popular figuran Raindrops Keep Falling On My Head, Walk on By y Do You Know the Way to San Jose, obras de vasta difusión que marcaron épocas y generaciones.

Bacharach era conocido por sus baladas románticas y melancólicas que cruzaban la frontera entre el jazz y el pop, con exquisitos arreglos orquestales. Sus piezas encabezaban regularmente las listas de éxitos radiofónicos a ambos lados del Atlántico.

En 1957, conoció al letrista Hal David, con quien formó una de las sociedades más exitosas de todos los tiempos en la industria musical. Entre 1962 y 1968, escribieron 15 títulos que ascendieron directamente al top 40 de Estados Unidos.

En 1970, el dúo ganó dos premios Óscar por la música de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid y su canción original central para el largometraje Raindrops Keep Fallin' on My Head.

