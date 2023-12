Cantante Billie Eilish confirma su identidad queer

La cantante estadounidense Billie Eilish (21) ha confirmado sus propias declaraciones sobre su atracción por las mujeres, pero no quiso hacer un gran escándalo de ello después de salir del clóset el mes pasado.

"En cierto modo pensé: ¿No era obvio?", dijo Eilish, compositora de "Bad Guy", en un acto organizado por la revista "Variety" en Los Ángeles el pasado sábado (02.12.2023). "No tenía ni idea de que la gente no lo supiera", añadió la cantante. "Sólo pienso: '¿Por qué no podemos simplemente existir'?".

"Llevo tiempo haciendo esto y simplemente no hablaba de ello”, señaló. En el pasado, Eilish también había confirmado relaciones con hombres. De hecho, su propio equipo confirmaba el rompimiento con Jesse Rutherford en mayo, aunque el sábado no habló de relaciones pasadas.

No obstante, Eilish sí precisó sobre algunos temas, como de la presión pública que ha sentido desde su primer éxito a la edad de 13 años, y expresó su incredulidad acerca de no haber sido cuestionada sobre su sexualidad anteriormente. También dijo que había enfrentado ciertas suposiciones de que no fuese del agrado de otras mujeres. "Nunca sentí que pudiera relacionarme tan bien con otras chicas. Las amo", dijo Eilish. "Las amo como personas, me siento atraída por ellas. Me siento muy atraída por ellas”, añadió la cantante.

A partir de sus recientes declaraciones, Eilish ha perdido más de 100.000 seguidores en la red social Instagram.

ee (dpa, Variety, Billboard)