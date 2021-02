Candidato favorito en Perú es excluido de elecciones de abril

El Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) decidió excluir este miércoles (10.02.2021) de la carrera hacia la Presidencia de Perú a la fórmula que lidera el exalcalde George Forsyth, quien hasta el momento encabeza los sondeos de opinión con miras a los comicios generales del próximo 11 de abril.

Además de tomar la decisión sobre la candidatura de Forsyth por el partido Victoria Nacional, el JEE también declaró "improcedentes" las candidaturas de su primer y segundo vicepresidente, Patricia Arévalo y Jorge Chávez, respectivamente.

Según la resolución, que aún puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la medida se tomó porque el candidato omitió información sobre sus ingresos en la hoja de vida obligatoria que deben presentar todos los postulantes.

La resolución del JEE se tomó después de que el pasado 25 de enero un ciudadano identificado como Luis Alberto Ayquipa informó sobre una "presunta incorporación falsa y omisión" sobre las acciones en empresas que hizo el candidato en su declaración jurada.

El JEE indicó que el mismo partido aceptó "como error de cálculo" la omisión de la información y solicitó que se les permita incluirla como "anotación marginal", un pedido ahora declarado "improcedente".

Tras indicar que "no puede alterarse el contenido sustancial de la hoja de vida", el organismo ordenó que se remitan copias de la información a la Fiscalía Provincial Penal de Lima para "que proceda conforme a sus atribuciones", una vez que la resolución esté "consentida o ejecutoriada".

El excongresista Carlos Bruce, quien es miembro del equipo de trabajo de Forsyth, aseguró que el JEE tomó la decisión porque el candidato omitió de manera involuntaria declarar un monto de poco más de 4.200 dólares ( 3.465 euros) obtenido por una de sus empresas.

George Forsyth encabeza la intención de voto

"Se trata de un ingreso que tuvo el candidato por una de sus empresas de 15.000 soles (4.225 dólares / 3.486 euros) que omitió involuntariamente... sin embargo, sí está en su declaración de impuestos", indicó Bruce en el Canal N de televisión.

Señaló, en ese sentido, que Victoria Nacional "supone" que el JNE, que es el máximo organismo electoral del país, "va a subsanar esta omisión y el candidato George Forsyth va a poder continuar en carrera" electoral.

Bruce también dijo que "no se puede estar tachando candidatos a escasos sesenta días de la elección", porque "eso no ocurre en ninguna parte del mundo, eso no está bien, no suena muy sano".

Además de Forsyth, quien encabeza los últimos sondeos con un 13 por ciento de intención de voto, el JEE dejó la semana pasada fuera de la carrera hacia la Presidencia al candidato Daniel Urresti, un exministro y exgeneral que está siendo procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato, en 1988, de un periodista.

El JEE declaró fundada una tacha presentada contra Urresti por un "cuestionamiento a la democracia interna" en su elección por el partido Podemos Perú, aunque esta medida también es de primera instancia y, tras ser apelada, deberá ser definida por el JNE.

Urresti aseguró en ese momento que "los poderosos quieren bajarse" su candidatura, y remarcó que no le preocupa "en absoluto" porque su partido acudirá ante "la máxima autoridad electoral del país para sustentar absolutamente todo".

Este candidato figura en un grupo que pugna por ocupar la segunda posición en los sondeos de opinión, por detrás de Forsyth, junto con la izquierdista Verónika Mendoza, el populista Yonhy Lescano, el economista Hernando de Soto y la conservadora Keiko Fujimori.

mg (efe, El Comercio)