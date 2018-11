Candidata oficialista ganó presidenciales en Georgia

La candidata oficialista Salomé Zurabishvili ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este miércoles en Georgia con el 59,56 por ciento de los votos, informó este jueves (29.11.2018) la Comisión Electoral Central (CEC) del país.

Su rival, el opositor Grigol Vashadze, consiguió el 40,44 por ciento, según los datos de la CEC, correspondientes al escrutinio del 99,7 por ciento de los sufragios emitidos. De acuerdo con las autoridades electorales, la participación fue del 56,23 por ciento de un censo cifrado en casi 2 millones de ciudadanos.

De momento, Vashadze no ha admitido su derrota, pero tampoco ha respaldado el llamado del expresidente Mijail Saakashvili a rechazar los resultados electorales e iniciar acciones de desobediencia civil. "Lo que no anuncia la campaña como postura colectiva solo es la posición particular de una sola persona", dijo el candidato opositor a la prensa al comentar la propuesta de Saakashvili.

Vashadze había declarado que en caso de ser elegido presidente indultaría a Saakashvili, buscado por la Justicia georgiana y actualmente en el exilio.

Con las elecciones presidenciales de este miércoles, las últimas directas, concluye la transición de Georgia de una república presidencialista a una parlamentaria, en virtud de una reforma constitucional puesta en marcha en 2011. El siguiente jefe del Estado de Georgia será elegido dentro de seis años por los 150 miembros del Parlamento. (EFE)